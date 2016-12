Violoncelistul Adrian Naidin a căzut de la etaj în timpul unor percheziţii... la o adresă greşită?

Violoncelistul Adrian Naidin este internat la Spitalul Elias după ce a căzut de la etajul locuinţei sale în timpul unor percheziţii făcute de ofiţerii antidrog, susţinând că aceştia din urmă au greşit adresa; surse din Poliţie declară că locaţia era cea corectă şi că s-au găsit droguri.

Artistul a scris pe pagina sa de Facebook că miercuri dimineaţă a fost internat la Spitalul Elias după ce a căzut de la etajul casei în care locuieşte, în timpul unei percheziţii. Artistul susţine că poliţiştii ar fi greşit adresa. "Mă aflu la spital din cauza incompetenţei unor poliţişti. În această dimineaţă, o patrulă de intervenţie mascată a Poliţiei a descins la unul dintre vecinii mei. Din păcate, oamenii legii au greşit uşa şi au crezut că uşa de acces în apartamentul meu dă către un rai al drogaţilor, deci au spart-o şi au intrat peste mine. Fiind luat din somn şi fiind în stare de şoc, crezând că au intrat nişte bandiţi peste mine, am încercat să scap, dar am căzut pe geam, de la etaj. Am fost transportat la Spitalul Elias de urgenţă şi o echipă de medici se ocupă în clipa de faţă de fracturile mele", arată Adrian Naidin pe pagina sa de Facebook.

Potrivit Mediafax, surse din rândul anchetatorilor au declarat că ofiţerii antidrog nu au greşit adresa şi că în casa unde locuieşte violoncelistul Adrian Naidin au fost găsite mai multe cantităţi de droguri. "La data de 28 septembrie, au fost efectuate șapte percheziții la persoane bănuite că ar fi dezvoltat culturi indoor de canabis, într-o locuință din București. În urma perchezițiilor, în locuința principalului suspect au fost descoperite aproximativ 500 de grame de canabis, 5 grame de cocaină și o instalație completă pentru cultură indoor de canabis", se arată în comunicatul remis de Poliţia Română. "Precizăm că, în cadrul acestei operațiuni, o persoană aflată într-o altă cameră, de la etajul 1 al imobilului percheziționat, confom mandatului emis de instanța de judecată, a sărit pe geam. Polițiștii i-au acordat primul ajutor, ulterior transportându-l la o unitate medicală din București", au adăugat anchetatorii. Surse judiciare citate de Mediafax au precizat că principalul suspect în acest caz este un bărbat care locuieşte şi el în imobilul unde violoncelistul Adrian Naidin stă fără forme legale.

În ce priveşte concertul din data de 10 octombrie, artistul îşi anunţă publicul că a fost amânat. „Ştiu că spectacolul din data de 10 este aproape vândut, urma să aflaţi de planuri viitoare, concertele pe care le pregăteam, de CD-urile pe care intenţionez că le lansez şi multe altele. Am transmis acest mesaj impresarului meu pentru a fi adus la cunoştinţa dumneavoastră. Nu aş vrea să mă transform într-un caz senzaţional. Voi reveni curând cu ştiri despre starea mea de sănătate", a mai scris artistul.