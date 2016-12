Violoncelistul Ghiorghiță Tănase, în recital la Teatrul „Oleg Danovski“

11:41:21 / 08 Iunie 2016

Rusine !

Nu mai organizati concerte in holul foyer al teatrului ! Fotoliile sunt imbibate cu urina si fecale de pisica ! Pisicile vagaboande ale doamnei Vladescu troneaza in acest teatru la loc de cinste si isi fac nevoile peste tot - pe holuri, pe fotoliile din hol, pe fotoliile din sala si balcon, prin toate ungherele ! Teatrul a fost transformat intr-un adapost pentru pisici vagaboande ! RUSINE !!! Cum sa platesti bilet ca sa iti imbibe hainele atat de miros cat si de urina si fecale ? De ce salariatii care stiu tot ce se intampla , nu fac plangere ? Cum sa respiri in acest focar de infectie ? Artistilor , cum puteti suporta asa ceva ?