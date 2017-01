Violonistul român Alexandru Tomescu, ovaţionat la Istanbul

Violonistul român Alexandru Tomescu a fost ovaţionat la Istanbul, după un recital pe care l-a susţinut în cadrul festivalului Bach Before and After, evenimentul fiind recomandat în presa turcă drept "un regal muzical care nu trebuie ratat". Violonistul român a interpretat, la Sinagoga Neve Șalom din Istanbul, în fața unui public entuziast și rafinat, sonate de Bach și Ysaÿe. La recital au participat aproximativ patru sute de persoane, printre care diplomaţi, muzicieni, jurnaliști, public larg care l-au ovaţionat îndelung pe artistul român. Concertul a fost o urmare firească a succesului înregistrat de violonist cu ocazia primului său recital pe malurile Bosforului, la Istanbul Bach Days 2013. În anul 2013 Alexandru Tomescu a inițiat proiectul "Bach to Basics", în cadrul căruia a concertat în 12 catedrale din România, interpretând integrala Sonatelor şi Partitelor de Johann Sebastian Bach într-un spectacol de muzică şi lumină. După concertul de la Catedrala Sent Antuan din toamna anului trecut, muzicianul român își diversifică paleta de concerte în spații nonconformiste cu ocazia participării la Bach Before and After.