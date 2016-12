Viorel Done, condamnat la puşcărie

Tribunalul Constanţa a dat, ieri, sentinţa în procesul în care Viorel Done, patronul SC Dovi Impex Export SRL Constanţa, a fost judecat pentru contrabandă cu ţigări şi înşelăciune. În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei şi 14 complici ai lui Done. Magistraţii l-au condamnat pe Viorel Done la şase ani de închisoare, pe Cristian Liciu la cinci ani, pe Florin Alexandru, Traian Simiganoschi şi Nicolae Alexandru Constantinescu, la câte patru ani cu executare şi pe Claudiu Mihai Lăzărică, la trei ani cu executare. Ceilalţi suspecţi au primit pedepse cu suspendare: Romeu Onilă, Nelu Mocanu, Doru Rîşcu, Mihai Asaftei, Fănel Grecu, Felicia Rîşcu, Eleonora Niţu şi Paulin Niţu au fost condamnaţi la câte doi ani de închisoare, iar Sterea Calinderi la şase luni. De asemenea, firma lui Done, SC Dovi Import-Export SRL Constanţa, a fost amendată penal cu 150.000 de lei şi i s-a suspendat activitatea pentru o perioadă de trei ani. Nici hotelul din staţiunea Mamaia patronat de Done nu a scăpat de pedeapsă. SC Complex Astoria SRL Constanţa a fost amendată cu 100.000 de lei şi s-a ales cu activitatea suspendată pentru următorii doi ani. Sentinţa nu este definitivă.

ACUZAŢII Anchetatorii susţin că, în 2010, Viorel Done şi complicii lui au transportat, depozitat şi comercializat către diverse persoane fizice şi juridice importante cantităţi de ţigări netimbrate sau cu timbre din Republica Moldova şi Ucraina. Oamenii legii au stabilit că indivizii au achiziţionat peste 153.500 de pachete de ţigări (3.070.000 de ţigarete), în valoare de 1.228.000 lei, cu toate că ştiau că acestea fuseseră introduse fraudulos în România. Activitatea lor infracţională a fost descoperită la mijlocul lunii decembrie 2010, când poliţiştii şi procurorii constănţeni au efectuat 42 de percheziţii domiciliare în urma cărora au descoperit ţigări netimbrate şi sute de sticle de băutură fără timbru fiscal. După o săptămână de la descinderi, oamenii legii l-au prins pe Nicolae Alexandru Constantinescu, angajatul de încredere al lui Viorel Done, în timp ce oferea spre vânzare 9.800 de ţigarete de diverse mărci, fără banderole de marcaj sau cu banderole emise de Ucraina, pe care le avea în portbagajul unui autoturism aparţinând unităţii comerciale unde lucra. Viorel Done a fost arestat în decembrie 2010 însă, la sfârşitul lunii ianuarie 2011, a fost eliberat. Cu toate că era urmărit penal, patronul SC „Dovi” SRL Constanţa şi-a continuat activitatea infracţională şi, în iulie 2011, a ajuns din nou în arest pentru evaziune fiscală şi speculă. El a fost pus în libertate în aprilie.