Viorel Done rămâne în arest

Omul de afaceri constănţean Viorel Done a apărut, ieri, în faţa judecătorilor Curţii de Apel Constanţa pentru a cere eliberarea din arest. După deliberări, instanţa a respins recursul declarat de Done împotriva deciziei Tribunalului Constanţa care i-a revocat eliberarea provizorie şi l-a trimis după gratii. Hotărârea este definitivă. Reamintim că, pe 4 iulie, oamenii legii au făcut mai multe percheziţii la firmele lui Done, în urma cărora au confiscat 2.356 de pachete de ţigări netimbrate, precum şi 29.112 lei, 200 de dolari şi 50 de euro, proveniţi din comerţul cu marfa de contrabandă. Cu toate acestea, a doua zi, Done a fost prins în timp ce oferea spre vânzare pachete de ţigări cu banderole de Republica Moldova, direct din autoturismul său. Magistraţii au decis cercetarea lui în libertate pentru speculă şi evaziune fiscală, fără să ţină cont de antecedentele similare ale omului de afaceri, care a mai fost arestat în decembrie 2010 şi eliberat după o lună.