Viorel Filimon speră într-o prestaţie mai bună la CE de tenis de masă

Revenit de la Campionatul Mondial de tenis de masă pentru seniori din Japonia, competiţie ce s-a desfăşurat la sfîrşitul lunii trecute, antrenorul principal al lotului feminin, constănţeanul Viorel Filimon, a intrat deja în febra pregătirii unei noi competiţii de anvergură. Deşi România nu a repetat la Yokohama evoluţia de la Zagreb din urmă cu doi ani, tehnicianul s-a arătat mulţumit de evoluţia fetelor. “Nu am jucat rău la Campionatele Mondiale, dar trebuie o pregătire mult mai serioasă pe viitor. Am avut parte şi de o tragere la sorţi care a fost nefavorabilă în proba de simplu şi de dublu. Am întîlnit jucătoare clasate între primele zece ale lumii. De exemplu, Iveta Vacenovska (n.r. - nr. 77 mondial) a obţinut un rezultat extraordinar ajungînd în sferturile de finală. A avut un culoar bun şi a profitat de acest lucru, chiar dacă nu este o jucătoare de top. În plus, fetele au plecat din start cu ideea că nu vor putea trece de aceste adversare şi s-a întîmplat chiar să fie eliminate mai devreme, cum a fost cazul Elizei (n.r - Samara) la simplu”, au fost concluziile antrenorului după întrecerea de la Yokohama. Două luni au mai rămas pînă cînd tenisul de masă românesc va trăi din nou emoţiile unei competiţii internaţionale, în perioada 10-19 iulie, la Praga (Cehia), fiind programat Campionatul European de juniori şi cadeţi. În sala de la LPS “Nicolae Rotaru” pregătirile sînt în toi, mai ales că în perioada următoare vor avea loc o serie de întreceri la nivel naţional şi internaţional. Sportivii vor susţine ultimele teste înainte de plecarea spre Cehia, acolo unde se vrea o prestaţie care să se finalizeze şi cu un rezultat important la nivel internaţional în acest an. „Ne pregătim pentru Campionatele Europene de juniori şi cadeţi, care ne mai poate salva din onoare. Avem un program încărcat în această perioadă, cu competiţii interne şi internaţionale şi vom vedea cine este pregătit pentru această competiţie”, a spus Viorel Filimon. Prima întrecere va avea loc chiar la sfîrşitul acestei săptămîni, cînd la Zalău vor avea loc Campionatele Naţionale individuale de juniori. De altfel, săptămîna viitoare, la Bistriţa, va avea loc penultima etapă a Superligii feminine, rămasă restantă după ce clubul gazdă a cerut amînarea ei. Formată din Cristina Hîrîci, Ana-Maria Sebe, Ioana Ghemeş şi Roxana Iamandi, echipa constănţeană şi-a asigurat deja poziţia de lider, urmînd ca în ultima etapă, care va avea loc la Constanţa să primească titlul de campioană. Ultimele două întreceri ale lunii vor avea loc în Slovacia şi Polonia, unde sînt programate două turnee Open pentru juniori.