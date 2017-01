Viorel Tănase acuză problemele financiare de la FC Farul

Plecat de la FC Farul Constanţa în urmă cu trei etape, după o serie de rezultate mai puţin reuşite, antrenorul Viorel Tănase a acuzat conducerea grupării de pe litoral că nu a reuşit să sprijine financiar proiectul pentru promovarea în Liga 1 la fotbal, motiv pentru care speranţele constănţenilor de a reveni pe prima scenă a fotbalului românesc s-au spulberat după primele runde din returul actualului sezon al ligii secunde. „În momentul în care am fost solicitat de Farul, acolo lucrurile păreau în regulă. Salariile şi primele jucătorilor erau plătite la zi, astfel că proiectul suna bine. În prima jumătate de an urma să încercăm să recuperăm şi să forţăm promovarea, iar dacă rămâneam fără şanse să începem să reconstruim de acum o echipă pentru a promova campionatul viitor. În pregătiri a fost bine, am avut turneu în Antalya, apoi începusem bine returul, cu şapte puncte în primele trei meciuri. Însă deja apăruseră problemele, nu s-au mai dat salarii şi prime deloc la jucători. M-am lămurit că, de fapt, nu au potenţă financiară pentru acel proiect, iar după egalul cu Săgeata, când şansele erau compromise şi m-am dus la conducere să discutăm despre reconstrucţia echipei, au spus că nu au cum să mă susţină în continuare. Am convenit să mă plătească până-n vară, să vedem dacă măcar promisiunea asta o vor respecta. Nu regret că am fost acolo, a fost o provocare şi trebuia să încerc. Am tot viitorul în faţă, vor mai veni şi alte provocări”, a spus Viorel Tănase.

„Este părerea lui şi vreau să evit o discuţie în contradictoriu, pentru că eu respect ceea ce am vorbit între patru ochi în momentul plecării lui. Am vorbit, ne-am strâns mâinile şi ne-am despărţit în condiţii amiabile. În acel moment, aveam o singură primă restantă, cea pentru victoria cu CS Otopeni, iar salariile jucătorilor întârziaseră o lună şi jumătate”, a spus unul dintre conducătorii Farului, Marian Diaconescu.