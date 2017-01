Virgil Andreieş, noul preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au ales ieri, cu unanimitate de voturi noua conducere, funcţia de preşedinte fiind ocupată de judecătorul Virgil Andreieş iar cea de vicepreşedinte de procurorul Bogdan Licu. Conform regulamentului CSM, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al Consiliului se obţine pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit. Înainte de a-şi prezenta proiectul de management prentru conducerea CSM, judecătorul Virgil Andreieş a declarat că încrederea în sistemul judiciar se află la un nivel scăzut, ceea ce implică efectiv o problemă de securitate. Totodată, Andreieş a spus că are ca priorităţi consolidarea independenţei sistemului judiciar, garantarea independenţei magistraţilor, care trebuie să fie dependenţi exclusiv de lege, asigurarea cooperării CSM cu puterile statului, egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi că va continua toate demersurile Consiliului prin care să se evite încălcarea rigorilor constituţionale şi legale. Judecătorul Andreieş a arătat că va lua măsuri astfel încît să crească gradul responsabilizării magistraţilor şi să se îndeplinească condiţionalităţile prevăzute în Mecanismul de Cooperare şi Verificare impus de Comisia Europeană în domeniul justiţiei române. Virgil Andreieş are 48 de ani, a absolvit, în 1989, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj şi este judecător din 1993, cînd a ocupat un post la Judecătoria Bistriţa. Anterior, el a activat, timp de trei ani, ca jurisconsult la o firmă privată. În 1997, Andreieş a fost promovat la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, însă a fost detaşat, pentru încă un an, la fostul loc de muncă, Judecătoria Bistriţa. În 1998 şi-a ocupat postul la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, unde a rămas pînă la jumătatea anului următor, cînd a devenit judecător inspector la Curtea de Apel Cluj. În 2001 a fost delegat la conducerea Secţiei Penale a Curţii de Apel Cluj, unde în iulie 2003, a devenit vicepreşedinte al aceleiaşi instanţe. Un an mai tîrziu, în 15 iulie 2004, a fost numit preşedinte al Curţii de Apel Cluj, funcţie pe care o ocupă şi în prezent. Andreieş a fost ales în CSM în 12 ianuarie 2005. Este doctorand în drept procesual civil al Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. De-a lungul carierei sale, Andreieş, care este vorbitor de franceză, a absolvit mai multe cursuri, cu diverse tematici, în ţări europene precum Franţa, Germania, Belgia sau Spania şi a publicat o serie de lucrări de specialitate. Virgil Andreieş este căsătorit şi are doi copii. Împreună cu familia sa, Andreieş deţine, conform declaraţiei de avere de pe site-ul CSM, trei terenuri, dintre care două intravilane şi unul agricol, şi trei locuinţe: o casă de vacanţă, una de locuit şi un apartament. Andreieş a vîndut acţiuni Rombat în valoare de peste 300.000 de lei, a împrumutat o persoană cu suma de 15.000 de euro, are în conturi 52.000 de euro şi 80.000 de lei şi nu are datorii.

Procurorul Bogdan Licu a fost singurul candidat pentru funcţia de vicepreşedinte al CSM, el fiind şi singurul procuror din CSM care nu a deţinut pînă acum vreo funcţie în conducerea Consiliului. Bogdan Licu are 39 de ani, a absolvit, în 1995, Facultatea de Drept a universităţii particulare bucureştene \"Spiru Haret\" şi a obţinut licenţa la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj. Este procuror din 1 decembrie 1996, cînd a ocupat un post la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sectorului 3 din Capitală. În 15 iunie 1999 a devenit procuror la Parchetul Tribunalului Bucureşti, pentru ca, din 15 aprilie 2001, să conducă Secţia de Supraveghere a Urmăririi Penale de la această unitate de parchet. Din 15 iunie pînă în 29 septembrie 2005 a fost detaşat la Departamentul de Luptă Antifraudă. A participat la mai multe cursuri şi specializări în ţară, dar şi în SUA sau Belgia şi a publicat câteva lucrări în reviste de specialitate. Este consilier pe probleme speciale al Asociaţiei Române de Luptă Anti Terorism şi este laureat al diplomei \"Meritul Judiciar\" clasa a V-a, care i-a fost acordată prin decret de preşedintele României, în 2002. Este căsătorit şi are un copil născut în 2000. Împreună cu soţia sa, procurorul Bogdan Licu deţine două terenuri în Ilfov, suprafaţa lor însumînd puţin peste 3.000 de metri pătraţi. Familia Licu mai deţine şi o casă de locuit în Ilfov, dar şi trei apartamente în Bucureşti, două dintre ele cumpărate în 2008. Toate bunurile imobile ale familiei sunt deţinute de Monica Licu, aceasta fiind trecută ca titular asupra dreptului de proprietate în cazul caselor şi terenurilor. Familia Licu mai deţine o maşină Toyota RAV 4, cumpărată în Leasing. Soţii Licu au însă datorii semnificative la bănci, creditele însumînd aproape 400.000 de euro.