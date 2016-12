Virgil Coman, omagiat în Mamaia, printr-o expoziție dedicată stațiunii centenare

Virgil Coman, istoricul cu inimă uriașă în care încăpeau „prieteni, amici și oameni necunoscuți”, deopotrivă, după cum spunea o bună colegă din breasla istoricilor tomitani, a fost omagiat, miercuri seară, la 12 zile de când a plecat la Domnul. A fost evocat în Piaţeta Casinoului din stațiunea Mamaia, în Cortul Turistic Caruselul COOLtural, printr-o expoziție foto-documentară, una dintre multele pe care regretatul om de cultură al Constanței le-a organizat în cei 13 ani în care a condus cu profesionalism și abnegație Arhivele constănțene. Pe lângă imaginile și documentele de arhivă au mai apărut câteva, cele din care Virgil Coman surâde vremurilor și celor care l-au cunoscut.

Echipa de la Caruselul COOLtural și Asociația Culturală Wild Art au dorit să-i cinstească memoria printr-o expoziție dedicată stațiunii Mamaia, la împlinirea a 110 ani. Din păcate, au fost prezentate imagini și documente din aceeași expoziție de acum un an, deoarece „noile” documente de arhivă, pregătite de Virgil Coman pentru momentul aniversar al stațiunii - 13 august 2016 - nu au mai putut fi strânse într-o expoziție în absența celui care „păstorea” memoria Constanței. „Datorită lui Virgil Coman știm că la 13 august se sărbătoresc... ani de când funcționează stațiunea Mamaia. Pregătisem și pentru acest an ceva frumos, dar ne-am rezumat să facem o selecție a fotografiilor și documentelor din ultimii doi ani (...) Nu am apucat să-i mulțumesc niciodată”, a spus, cu glasul înecat de lacrimi, președintele Wild Art, Laura Stroe.

„AVEM MULTE PROIECTE DE FĂCUT CU VIRGIL COMAN, PENTRU CĂ EL VA FI PESTE TOT PREZENT, ALĂTURI DE NOI”

„Prietenii ți-i faci de obicei în copilărie, în liceu. Virgil a apărut târziu în viața mea, acum vreo cinci ani și ne-am apropiat foarte mult. Făceam concedii împreună, familiile noastre se apropiaseră foarte mult. Era aparte. Era un om despre care nu am auzit vreodată să se spună ceva urât. Cred că e singurul. Eram peste tot împreună, el era liantul care ne unea pe toți - tătari, turci, meglenoromâni, cum îi plăcea lui să spună, români. El îi ajuta pe toți. Cred că acesta era harul lui. Avem multe proiecte de făcut cu Virgil Coman, pentru că el va fi peste tot prezent, alături de noi”, a spus vicepreședintele Wild Art, Dan Ferariu.

Despre Mamaia și farmecul ei de altădată a vorbit, miercuri seară, lect. univ. dr. Răzvan Pantelimon. „Ideea de a trăi fiecare moment, de a te bucura de fiecare clipă, de a trăi viața, pentru că niciodată nu știi ce se putea întâmpla, cred că este moștenirea lăsată de Virgil Coman, referitoare la acest proiect dedicat stațiunii Mamaia”, a spus lect. univ. dr. Răzvan Pantelimon.

În cadrul evenimentului de miercuri seară a fost prezentat și volumul colectiv „În amintirea unui istoric român - Nicolae Ciachir”, coordonat de prof. dr. Nicoleta Ciachir și cercetătorul științific dr. Sorin Marcel Colesniuc, în care dr. Virgil Coman a publicat ultimele două articole. Este vorba despre „Nicolae Ciachir, un balcanolog de excepție și un admirabil dascăl” și „Pericle Papahagi - mărturii din Arhivele Constanței”. La vernisajul expoziției „In memoriam Virgil Coman” au luat parte soția și cei doi copii ai regretatului om de cultură al Constanței.

Pe 5 august, inima cea mare a lui Virgil Coman a încetat să bată. Tragicul eveniment, greu de suportat de către toți cei care l-au cunoscut pe șeful Arhivelor tomitane, s-a petrecut la o lansare de carte. Atunci Virgil Coman ținuse ultimul său discurs. Pe 24 decembrie, Virgil Coman ar fi împlinit 43 de ani.

