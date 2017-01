Reporter: De ce aţi renunţat la muzică?

Virgil Ianţu: Nu am renunţat în totalitate la muzică, doar m-am despărţit de "The 50s". Chiar am mai cîntat împreună, la teatru. Eu am mai cîntat alături de Alexandru Andrieş, Nicu Alifantis, am înregistrat cîteva CD-uri.

Rep.: Cînd veţi apărea cu o nouă emisiune de televiziune?

V.I.: Acum lucrez la un nou proiect, dar aştept să văd dacă se va mai întîmpla altceva. Mi-aş dori să fac o nouă emisiune TV.

Rep.: Dacă ar fi să optaţi pentru muzică sau pentru televiziune, ce aţi alege?

V.I.: Nu cred că voi putea alege vreodată între muzică şi TV. Este ca şi cum aş alege între mama şi tata. Nu ai cum să alegi între muzică şi TV, sînt două lucruri diferite. Fac muzică de la cinci ani şi jumătate, nu pot renunţa la asta, prin muzică trăiesc şi mă exprim. Televiziune fac de aprox. cinci ani, am învăţat multe lucruri, sper să o fac bine. Încă am de învăţat multe lucruri, nu cred că este cazul să renunţ la televiziune. În plus, îmi place foarte mult, mă simt bine.

Rep.: Ce credeţi despre părerea multora potrivit căreia, dacă faci două lucruri în acelaşi timp, nu ies bine?

V.I.: Nu cred în acest lucru. Nu cred că cineva face perfect ceva, nici măcar un calculator nu face totul perfect. Nu cred că muzica a dăunat televiziunii sau televiziunea muzicii. Nu am simţit niciodată că trebuie să renunţ la una în favoarea celeilalte, nici nu s-a pus problema. Eu cred că publicul ştie dacă fac bine ceva sau dacă nu...

Rep.: Aveţi timp şi de familie?

V.I.: Dacă nu am timp, îmi fac. Este normal să iau în calcul familia. Uneori, am perioade foarte aglomerate, alteori sînt puţin mai liber. Dar trebuie să le îmbini pe toate şi eu cred că mă descurc. Fetiţa mea a împlinit un an, cred că pot sta şi cu familia şi pot să îmi fac şi munca bine.