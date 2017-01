„Virgula desparte un cuvânt de alt cuvânt, să respire poetul“

La fel ca în fiecare an, și la simularea probei de Limba română a Bacalaureatului susținută luni, 7 martie, elevii s-au întrecut în greșeli şi exprimări ce pot fi încadrate în categoria perlelor, semn că nici în acest an elevii nu au fost mai bine pregătiți. ”Florica era o fată cam bună pentru Ion, dar ăsta era înfometat după pământ”, a scris unul din elevi, potrivit adevarul.ro. ”Virgula desparte un cuvânt de alt cuvânt, să respire şi poetul”, este de părere altul. ”Romanul „Ion“ cuprinde 6 părţi adică 6 cărţi şi a fost scris în 17 zile, semn că va sfârşi grav Ion”, este ceea ce a înțeles un alt elev din romanul scris de Liviu Rebreanu. ”Tema este distracția poetului prin văzduh. Luna e întâlnită în toate poeziile care le-am citit”, este o altă perlă de la simulare. ”„Ion“ de Marin Preda este sugestiv”, potrivit unui alt elev. ”Idea poetică este șmecheră şi se află cu titlul la sentimente”, a scris, fără a se gândi la greșelile gramaticale sau la denaturarea sensului frazei, încă unul din cei care au susținut simularea la Limba română. ”Eu băiat însămi vreau să spun că nu prea ştiu despre legi, dar îmi plac când se dau. Mai potoleşte şi ei hoţia şi golănia din ţara asta”, a mai scris un elev, a cărui intenție este de apreciat, cu toate că nimeni nu l-ar băga în seamă la așa exprimare. ”„Ultima noapte de război, întâia zi de dragoste“ este încărcată de sentimentalism deoarece prezintă drama lui Ștefan care o iubea mult pe Otilia. Astfel, Călinescu împreună cu G o manevrează pe femeie să pună laba pe bani, nu să trăiască cu gânduri filosofice, femeie șmecheră, cine mai ţine la literatură”, este de părere alt elev. Mulți din cei care au susținut simularea au transmis şi mesaje profesorilor care le-au corectat lucrările. ”Oricum nota nu se trece în catalog, vă pupă fratele vostru!”, a scris un elev. ”Am copiat subiectele să creadă mama că am scris. Mă plictiseam o oră şi juma pe aici”, a recunoscut un alt elev de clasa a XII-a.