Virozele lovesc cu putere în rîndul copiilor

Schimbările bruşte de temperatură au adus, pe lîngă frig, vînt şi umezeală, infecţiile respiratorii de sezon. Dintre acestea cele mai frecvente sînt virozele, cunoscute în termeni populari şi sub numele de răceală. Medicii spun că un adult sănătos poate contracta în jur de două sau chiar trei viroze pe an, deoarece răcelile sînt cauzate de sute de virusuri, şi nu de fiecare dată atacă acelaşi, aceasta fiind cauza pentru care o persoană nu capătă imunitate. În schimb, copiii răcesc mai frecvent decît adulţii deoarece au sistemul imunitar nedezvoltat. Astfel, în Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ajung zilnic peste o sută de copii care suferă de viroze. "Am primit în weekend 305 copii, iar zilnic ajung la noi peste o sută de copii care suferă de viroze. Acest lucru este normal, deoarece la schimbările de temperatură apar astfel de boli", a declarat şeful Clinicii de Pediatrie, dr. Valeria Stroia. Cadrele medicale susţin că virozele debutează cu stări febrile şi tuse şi le recomadă părinţilor să recurgă la ajutorul vitaminei C, care are rolul de a întări organismul micuţului. Mai mult decît atît, infecţiile respiratorii reprezintă peste 50% din patologia copiilor. Pediatrii spun că acestea au rolul de a ajuta copilul să devină rezistent la virusuri. În principiu, răcelile comune nu sînt boli periculoase, însă dau manifestări neplăcute, care sînt suportate mai greu sau mai uşor în funcţie de rezistenţa fiecărui individ. În cazul celor mici, medicii îi sfătuiesc pe părinţi să evite locurile aglomerate, de unde copiii ar putea contracta cu uşurinţă boala şi sînt de părere că în şcoli ar trebui efectuat periodic un control epidemiologic.