Vîrstnicii constănţeni, aniversaţi de primarul Radu Mazăre

Octogenarii şi cei care împlinesc 50 de ani de la căsătorie în această lună au fost aniversaţi, ieri, de către primarul Constanţei, Radu Mazăre, la Teatrul de Operă şi Balet “Oleg Danovski”. “Intrăm în al şaselea an de cînd, în fiecare lună, am venit în faţa dvs., a celor care au împlinit vîrsta de 80 de ani sau 50 de ani de la căsătorie, pentru a vă spune personal , pentru a vă ura sănătate şi o bătrîneţe cît mai tihnită. Ştiu că bătrîneţea în sine nu este uşoară, mai ales în condiţiile din România”, a spus Radu Mazăre. Cele 86 de cupluri care au aniversat “Nunta de aur” şi cele 155 de persoane care au împlinit 80 de ani de viaţă au fost felicitate personal de către primar, au primit flori şi cîte un plic cu suma de 300 lei. La festivitate a fost premiată, cu suma de 400 lei, şi Gherghina Frunză, o bătrînă care a împlinit în această lună venerabila vîrstă de 100 de ani. “Acest ajutor a fost mai mic în urmă cu şase ani, dar, în timp, l-am crescut cît am putut. Din acest an primiţi 300 lei, dar voi încerca să îl majorez în continuare, deşi nu este uşor. Lupta politică din România ne distruge. Nu putem face nimic. Din păcate, aşa a fost şi în istorie. În loc să canalizăm toată energia pentru a face lucruri bune, o îndreptăm spre bătălii”, le-a spus primarul bătrînilor din sală, care, la rîndul lor, i-au mulţumit şi i-au urat să ajungă, cel puţin, la 90 de ani. “Îi mulţumim din suflet domnului primar pentru gestul pe care îl face în fiecare an. Este un ajutor consistent pentru noi, bătrînii cu pensii mici, care abia ne descurcăm cu cheltuielile lunare”, a spus Maria Gherasim, o femeie aflată în sală. Primarul le-a povestit bătrînilor faptul că ideea organizării acestor festivităţi i-a fost dată, în 2000, de către mama sa, care i-a povestit cum o rudă, care locuieşte într-un mic orăşel din Germania, a fost felicitată de către primar atunci cînd a împlinit 80 de ani. “Mama mi-a spus că dacă voi ajunge primar să fac acest lucru, pentru că, la o vîrstă înaintată, nu mai ai aşa de mulţi prieteni şi cunoscuţi şi te bucură cînd cineva vine să îţi spună o vorbă bună la aniversări. Sper ca şi atunci cînd nu voi mai fi primar, pentru că nu voi fi o veşnicie, să fiţi felicitaţi, în continuare, de către cel care va fi atunci primar, pentru că sînteţi oameni care au trăit, au muncit şi au crescut copii şi nepoţi în acest oraş”, a mai spus Radu Mazăre.