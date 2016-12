Virtuţile Satirei

Iar s-au luat francezii de noi, într-o emisiune satirica cu păpuşi a unui post de televiziune. După cea cu \"salutul românesc\" de acum vreun an, este al doilea \"atac\" dur de imagine la adresa surorii latine mai mici a marii Franţe, ai cărei umorişti cred că Bucureştiul e un \"tomberon de gunoi\", că la meci nu se poate da cu banul, pentru că fiind plin de români, unul îl va şterpeli (mai ales dacă e euro) şi că, în general, suntem plini de păduchi.

Ei şi? - spune ministrul Baconschi. A fost o emisiune de ficţiune, nu o declaraţie oficială. N-a spus Sarkozy că suntem păduchioşi, n-a afirmat ministrul de Interne francez că se fură orice se poate fura, şi nici premierul că Bucureştiul nu corespunde din punct de vedere ecologic exigenţelor europene. Ar fi şi caraghios să faci un astfel de protest oficial - mai spune ministrul nostru de Externe, om cu frica lui Dumnezeu.

Şi are dreptate. Este vorba despre imagine, celebra imagine de care ne tot plângem. Nu sunt de vină Sarkozy, Fillon sau Gueant, deoarece conaţionalii noştri de etnie romă (dar nu numai ei) ne-au făcut reclamă pentru abilităţile naturale de a fura oul de sub găină, de obişnuinţa traiului mizerabil în tabere lipsite de orice igienă, sau de faptul că în Bucureştiul nostru iubit se trage gunoiul sub preşul inaugurărilor spectaculoase.

Singura replică pe care ne-o putem permite este una în ton: emisiuni satirice în care să prezentăm, la rândul nostru, câteva dintre realităţile palpabile ale naţiunii franceze.

De pildă, Divertişii ar putea face un show despre cum preşedintele Chirac şi amicul său De Villepin ciordeau bani din donaţiile magnaţilor care doreau să fie mai blând impozitaţi, pe când fostul preşedinte - era doar primar al Parisului - oraşul acela locuit de arabi şi negrii cuviincioşi şi extrem de curaţi. \"Vacanţa Mare\" şi-ar putea exersa talentul pe o partitură legată de faptul că unii lideri socialişti - ca DSK - se întrec în violuri şi că nicio femeie nu se poate simţi în siguranţă în preajma lor - rol mănuşă pentru Garcea.

\"Vouă\" ar putea să compună un scheci amuzant pe seama obiceiului preşedinţilor francezi de a face copii din flori sau (Mitterand), sau de a consuma, într-un minut, în debara, un act... oficial cu subalternele. Cu măşti, sau fără. Un subiect satiric interesant ar putea fi şi metroul parizian, unde mirosul de urină locală sau imigrantă dă un farmec deosebit călătoriei cu acest mijloc de transport modern.

N-ar fi nimic altceva decât exprimări satirice, amuzante, fără nicio legătură cu preţuirea pe care noi o acordăm relaţiilor bilaterale şi, mai ales, constantului sprijin politic pe care Franţa ni-l acordă pentru integrarea deplină în structurile comunitare - cum ar fi spaţiul Schengen. Nu văd ce ar putea să-i supere pe cei de la Elysee sau de prin alte părţi. Ar fi şi caraghioşi să protesteze...