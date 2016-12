Virusul Chikungunya: 13 morți și peste 1.100 de cazuri la New Delhi

Situaţie extrem de gravă la New Delhi! Autorităţile indiene au înregistrat cel mai mare focar de Chikungunya din ultimul deceniu, cu 13 morți și peste 1.100 de cazuri de boală, au informat luni autoritățile medicale din capitala Indiei, care resping însă ideea că ar fi o situație de urgență sanitară, relatează EFE. "Până în acest moment sunt în jur de 1.100 de cazuri de boală, mai multe decât în ultimii zece ani", a declarat, pentru agenția spaniolă de presă, directorul general pentru Servicii de Sănătate din Delhi, Tarun Seem, precizând că datele confirmă cel puțin 13 decese cauzate de această boală. Responsabilul a spus că "nu este vorba despre o urgență sanitară" pentru că Delhi are suficiente resurse medicale pentru a acorda îngrijiri și a răspunde unei boli transmise de țânțarul Aedes aegypti, care transmite și febra Dengue. "Există multă panică în presă, dar este o exagerare", a spus Seem.

Șeful guvernului din Delhi, Arvid Kejriwal, le-a cerut luni tuturor partidelor politice să conlucreze în această problemă, iar duminică, guvernatorul din Delhi, Najeeb Jung, a ordonat să se desfășoare mai mulți medici în spitalele orașului dacă va fi necesar. Chikungunya și Dengue sunt asociate regimului de ploi din sezonul musonic, care se întinde în mod normal din iunie până la începutul lunii septembrie.