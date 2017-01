Virusul insolvenţei se ia şi la case mari

Numărul insolvenţelor înregistrate în primele trei luni ale anului a scăzut cu aproape 10% faţă de 2013, la 6.800, însă asta nu reflectă condiţii de finanţare mai bune în piaţă sau o revigorare spectaculoasă a mediului de afaceri, ci un declin al înmatriculărilor de firme noi şi o schimbare a zonei în care incapacitatea de plată face ravagii, din sectorul IMM în cel al firmelor medii şi mari.

PROBLEME MARI ÎN COMERŢ Numărul firmelor intrate în insolvenţă a scăzut cu 9,75%, la 6.800, în primul trimestru din acest an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2013, a anunţat ieri Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe insolvenţe au fost înregistrate în Bucureşti (1.182, în creştere cu 23,13% faţă de anul trecut), Bihor (453, plus 28%) şi Prahova (354, plus 39%). La nivel naţional, în 26 de judeţe au fost înregistrate scăderi ale numărului de insolvenţe, cu procentaje cuprinse între 1,35 şi 75,66%. În Constanţa, spre exemplu, numărul firmelor intrate în incapacitate de plată, în ianuarie - martie, a scăzut cu 25% comparativ cu 2013, de la 292 la 219, potrivit datelor ONRC. Pe de altă parte, în Călăraşi, Neamţ şi Giurgiu au fost raportate cele mai puţine cazuri de insolvenţă - 27,36 şi, respectiv, 37. „În continuare, cele mai multe firme cu dificultăţi financiare sunt cele din comerţ. În perioada analizată, 1.801 au intrat în insolvenţă, în scădere uşoară faţă de anul precedent (1.853). Şi firmele din construcţii continuă să aibă probleme, 736 nemaiputând face faţă plăţilor. Totuşi, numărul lor este mai mic decât în 2013, când 876 intrau în insolvenţă. Al treilea domeniu în care rata incapacităţilor de plată este ridicată este industria prelucrătoare, cu 517 firme“, notează cei de la Registrul Comerţului. Anul trecut, în România, circa 29.500 de firme au intrat în insolvenţă, astfel că, de la declanşarea crizei şi până la 31 decembrie 2013, totalul se ridică la 130.000.

EFECT DE DOMINO Cei de ONRC punctează însă că scăderea numărului insolvenţelor n-a venit pe fondului un mediu economic mult mai prietenos, cu condiţii mai bune de finanţare, ci în contextul reducerii numărului de firme nou-înfiinţate. Astfel, înmatriculările s-au redus cu 2,46%, la 29.295, în perioada ianuarie - martie. Cele mai multe firme nou-înfiinţate sunt în comerţ (9.933, plus 2,21% faţă de anul trecut) şi în construcţii (2.321). De asemenea, un alt aspect îngrijorător remarcat de Registrul Comerţului este că, la cinci ani de la startul crizei, ritmul insolvenţelor a scăzut în rândul firmelor mici, dar a crescut în cazul societăţilor mari. Potrivit unui studiu al Casei de Insolvenţă Transilvania, mai puţin de 3% din totalul firmelor active în România (sub 20.000) au un rol determinant în economie, adică au afaceri de peste un milion de euro, iar dintre ele, 3.200 se află în insolvenţă inevitabilă sau nedeclarată încă. Din totalul celor peste 600.000 de companii active în 2013, înregistrate la Registrul Comerţului şi care nu se află în insolvenţă, 19.800 au un rol determinant în economie. Cifra lor de afaceri cumulată a depăşit 156 miliarde euro în 2012, fiind cu 18,8% mai mare decât PIB-ul României.