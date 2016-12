Virusul-fantomă: poate spiona computerele fără să fie detectat

Un studiu nou al experţilor companiei de securitate informatică Kaspersky Lab arată că o entitate, cel mai probabil NSA, a dezvoltat un program de spionaj capabil să stea ascuns în hard drive-urile computerelor. Potrivit experţilor firmei de securitate Kaspersky, citaţi de Financial Times, softuri de spionaj cibernetic fabricate în SUA au fost depistate în computere din 30 de ţări, inclusiv în Rusia, China, Iran şi Pakistan. Virusul oferă posibilitatea de a „trage cu urechea la majoritatea computerelor din lume”, fără a fi detectat. Virusul de tip „backdoor” este prezent în computere din 30 de ţări ale lumii, inclusiv Iran, Rusia, Pakistan, Afganistan, China, Siria, Yemen şi Algeria. Printre ţintele virusului „invizibil” se numără instituţii militare şi guvernamentale, companii telecom, bănci, instituţii de cercetare nucleară, media şi activişti islamici. Cu toate că reprezentanţii Kapersky Lab nu au precizat în mod clar că NSA s-ar afla în spatele programului de spionaj, în raportul realizat de aceştia se arată că virusul are legătură cu Stuxnet, program dezvoltat de NSA. În plus, un fost angajat al NSA a confirmat că instituţia a dezvoltat „o tehnică ce permite ascunderea viruşilor de spionaj în hard drive-urile computerelor”, arată Reuters. Viruşii de tip „backdoor” se ascund în interiorul unor alte programe şi apoi duc la îndeplinire nişte acţiuni nedorite, permiţând hackerilor accesul deplin la calculatorul infectat prin acea "uşă deschisă din spatele casei", de câte ori acesta este conectat la internet. Tipic pentru un virus este de a se instala fără să atragă atenţia şi de a-şi face treaba de spionare în mod cât mai discret, pentru ca la un moment dat să lovească puternic şi pe neaşteptate.