“Vise” traficate

TRAFIC. Cinci tineri sunt cercetaţi de ofiţerii de la Antidrog după ce au fost prinşi în flagrant, în timp ce încercau să vândă peste 800 de plicuri cu produse etnobotanice. Lucrătorii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa (BCCO) i-au depistat în oraşul Constanţa pe Viorel Scându, de 19 ani, şi pe Marius Mazăre, de 20 de ani, care încercau să plaseze 520 de plicuri cu mefedronă (“Special Gold”), în schimbul cărora cereau suma de 12.000 de lei. Oamenii legii spun că Viorel Scându, administrator al unui magazin de “vise” din Constanţa, nu a predat şi nici nu a distrus toate substanţele pe care le avea în stoc odată cu intrarea în vigoare a legii care interzice comercializarea plantelor etnobotanice. Ofiţerii BCCO Constanţa au derulat o acţiune similară în oraşul Cernavodă, reuşind să prindă în flagrant alţi trei tineri, din Râmnicu Vâlcea, care căutau cumpărători pentru 310 de plicuri cu mefedronă. Nicolae Vasiloiu, Cosmin Catrina, ambii de 20 de ani, şi Alexandru Floroiu, de 21 de ani, le-au spus poliţiştilor că au achiziţionat marfa din Bulgaria şi au introdus-o în ţară, ascunzând-o la bordul autoturismului cu care se deplasau. Pentru fiecare plic, aceştia cereau 50 de lei. Cei cinci suspecţi sunt cercetaţi acum, în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc şi introducere în ţară de droguri de mare risc. Ancheta este coordonată de procurorii DIICOT Constanţa.

PERICOL. La începutul acestui an, reprezentanţii Asociaţiei de Luptă împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor (ALIAT) au atras atenţia asupra faptului că cinci tineri din Bucureşti au murit după ce ar fi consumat „Special Gold”, substanţă care, la acea dată, se vindea în magazinele de „vise” din ţară. „Este un derivat de amfetamină şi are efecte devastatoare: cei care o consumă nu mai mănâncă cu zilele şi au halucinaţii - văd gândaci pe sub piele, se scarpină, îşi fac răni. “Special Gold” şi orice substanţă asemănătoare afectează activitatea cerebrală, dar şi inima. Pericolul de moarte e mare, ca urmare a unui atac de cord sau infarct. Printre efectele acestui praf se mai numără: halucinaţii, anxietate, palpitaţii, logoree, transpiraţie intensă, insomnie, memorie de scurtă durată, dureri la nivelul pielii”, declara atunci Eugen Hriscu, directorul executiv al ALIAT. Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa spun că numărul tinerilor care ajung în urgenţa sanitară ca urmare a consumului de plante etnobotanice se menţine constant, deşi magazinele de „vise” din judeţul nostru au fost închise. Medicii spun că, în fiecare săptămână, tratează în jur de zece pacienţi.

LEGEA. Interdicţia de a comercializa produse etnobotanice a intrat în vigoare pe data de 15 februarie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanţei de Urgenţă nr. 6 din 10 februarie 2010, prin care Guvernul a scos în afara legii vânzarea şi consumul acestor plante. Firmele distribuitoare, proprietarii magazinelor de “vise” sau alte persoane care deţineau astfel de produse au avut la dispoziţie zece zile pentru a le distruge, pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale. Actul normativ introduce în categoria drogurilor 27 de substanţe şi nouă plante etnobotanice cu efect halucinogen. Ordonanţa permite doar anumitor persoane specializate să mai deţină astfel de produse, dar numai în cantităţi mici, pentru tratament terapeutic şi utilizarea ca eşantion de probă şi comparaţie cu alte produse similare, vândute ilegal. În momentul în care actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial, în ţara noastră funcţionau în jur de 450 de magazine de “vise”. În urma raziilor efectuate în ultimele două săptămâni, poliţiştii au confiscat aproape 100 de kilograme de substanţe psihotrope, în valoare totală de peste 2.000.000 de lei.