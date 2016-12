Vise spulberate

După fiecare examen mai important, sute (uneori mii) de candidaţi nemulţumiţi de notele obţinute se înghesuie să depună contestaţii, fiind convinşi că au fost nedreptăţiţi. În unele cazuri, puţine comparativ cu numărul reclamanţilor, contestaţia se dovedeşte a fi întemeiată. Din păcate, în restul cazurilor, recorectarea lucrării înseamnă doar timp şi bani irosiţi degeaba. La fel s-a întâmplat şi după afişarea rezultatelor iniţiale ale sesiunii din toamnă a examenului de bacalaureat. Potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, la nivelul judeţului nostru au fost depuse aproape 500 de contestaţii. După cum era de aşteptat, cele mai multe au vizat lucrările scrise de la limba şi literatura română şi matematică. În urma recorectării lucrărilor „incriminate”, procentul de promovabilitate de la nivelul judeţului Constanţa a crescut, de la 10,69% la 11.12% (nici măcar un procent - 0,43%). Mai exact, în loc de 245 de promovaţi, acum sunt 255 de candidaţi promovaţi. În afară de cele zece lucrări al căror nou punctaj le-a adus numai motive de bucurie posesorilor, în celelalte cazuri, notele fie au crescut nesemnificativ, fie au scăzut semnificativ.

NOTE SCĂZUTE Una dintre cele mai mari scăderi a fost înregistrată la centrul de examinare de la Colegiul Comercial „Carol I” din Constanţa, unde un candidat care, iniţial, obţinuse nota 7,20 s-a trezit, după contestaţii, cu nota 4,60, fiindu-i scăzute 2,60 puncte. „Majoritatea scăderilor s-au înregistrat la notele sub 5, motiv pentru care procentul de promovabilitate nu a fost afectat foarte tare”, a declarat secretarul Comisiei judeţene de bacalaureat, prof. Marinela Mrejeru. Tot la centrul de examinare „Carol I”, pe listele cu rezultatele finale se mai pot vedea scăderi de 2 puncte (de la 5,80, la 3,80) şi de 1,80 puncte (de la 6,05, la 4,25). „Înseamnă că sunt printre puţinii care au avut nota mărită. Bine că am luat Bac-ul şi am scăpat de-o grijă”, a exclamat unul dintre candidaţi la vederea listelor. Rezultatele la examenul de bacalaureat din acest an sunt cele mai slabe din ultimii peste 20 de ani. La nivel naţional, promovabilitatea pentru ambele sesiuni ale Bac-ului este de 53%. La sesiunea de toamnă au fost înregistrate 20.019 contestaţii. Fără diploma de bacalaureat, absolvenţii clasei a XII-a se vor îndrepta fie către şcolile postliceale, fie se vor angaja ca muncitori necalificaţi.