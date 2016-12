Vistieria Greciei tremură de frică. Vin băncile!

Cele mai mari patru bănci din Grecia, National Bank of Greece (NBG), Piraeus Bank, Eurobank Ergasias şi Alpha Bank, toate cu operaţiuni şi în România, au nevoie de capital suplimentar de 14,4 miliarde euro, arată testele de stres derulate de Banca Centrală Europeană (BCE). În România, Eurobank controlează Bancpost, National Bank of Greece deţine Banca Românească, iar Piraeus Bank şi Alpha Bank au operaţiuni sub brand propriu. „O verificare a calităţii activelor a arătat necesitatea unei ajustări cu 9,2 miliarde euro, la cele patru instituţii de credit. În cadrul testelor de stres, deficitul de capital al băncilor s-a situat la 14,4 miliarde euro în simularea de criză şi la 4,4 miliarde euro în scenariul de bază“, a anunțat, în weekend, BCE. Cele patru bănci trebuie să transmită planuri de recapitalizare până la 6 noiembrie. Recapitalizarea băncilor este văzută ca un prim pas spre revitalizarea economiei Greciei, lovită dur de recesiune şi de măsurile de control al capitalului. Ce urmează? Băncile vor cere acţionarilor şi deţinătorilor de obligaţiuni să se ofere să acopere deficitele identificate, înainte de a se recurge la fonduri publice în sumă totală de 25 miliarde euro. Banii vor proveni din programul de salvare convenit în iulie cu creditorii internaţionali, de 86 miliarde euro.

