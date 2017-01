„Visul american” al Mariei Dinulescu

Aflată pentru o perioadă în România, actrița Maria Dinulescu a vorbit marți seară, în cadrul unei dezbateri organizate de Institutul Cultural Român din București, despre „visul american”, spunând că este fericită atunci când primește o audiție pentru un rol și muncește. „„My American Dream“ este să muncesc. Nu contează unde; dacă am primit o audiție și trebuie să muncesc, sunt cea mai fericită în momentul acela. Cred că trăiesc „American Dream”, dar din punctul meu de vedere", a declarat actrița.

A PLECAT ÎN SUA PENTRU CĂ NU MAI ERA „PE VAL“ ÎN ROMÂNIA Cu prilejul întâlnirii cu studenții și publicul interesat de domeniul cinematografiei, aceasta a mai dezvăluit că a ales să plece din țară în Statele Unite ale Americii pentru că nu mai era „pe val", nu mai făcea filme de peste un an. „O să spun un lucru pe care nu l-am spus niciodată în presă și, în mod obișnuit, îmi place ca întotdeauna în interviurile pe care le am live să aduc o informație pe care nu o dau altfel. Nu mai eram pe val. Asta nu ajunsese încă în media, dar nu mai făceam filme de un an, un an și jumătate și nici nu mai primeam altceva și am simțit că este momentul, din punctul de vedere marketing, pentru mine, să plec nu când nu mă mai vrea lumea, ci când simt că lucrurile nu se mai întâmplă", a mărturisit actrița.

Potrivit acesteia, uneori nu mai ești dorit „nu pentru că ești slab, nu pentru că nu mai ești talentat, ci pur și simplu ești un produs care, la un moment dat, se uzează din punctul de vedere business".

TINERII, SFĂTUIȚI SĂ MEARGĂ LA HOLLYWOOD DOAR ÎN PERIOADA DE AUDIȚII Ea a dorit să le ofere tinerilor actori aflați la început de drum sfaturi despre cum trebuie „să se vândă" și, în special, cum să se prezinte în lumea filmului din America, le-a spus care sunt greutățile întâmpinate de un actor în cetatea filmului de la Hollywood, modul în care trebuie să vorbească cu producătorii și ce ar fi bine să facă pentru a fi descoperiți și distribuiți în filme. Ea i-a sfătuit pe tinerii actori care își doresc să cucerească Hollywoodul să meargă în Los Angeles „doar în perioada de audiții", iar în rest să muncească și să-și construiască o carieră în Europa.

Maria Dinulescu a studiat actoria la Universitatea Națională de Cinema și Teatru din București. Actriţa a intrat în atenția internațională în 2003, când unul dintre primele scurtmetraje în care a jucat, „Trafic", a câștigat premiul Palme d'Or, la Festivalul de la Cannes. Maria Dinulescu a revenit la Cannes în 2007, cu rolul principal feminin din filmul „California Dreamin' (nesfârșit)", de Cristian Nemescu, câștigătorul secțiunii Un Certain Regard. Interpretarea ei din acest film i-a adus câteva premii, inclusiv cel pentru cea mai bună actriţă la BIAF Georgia și Arte Mare din Franța.

Maria Dinulescu a interpretat apoi rolul principal în „Pescuit sportiv", un film care a avut premiera mondială la cea de-a 65-a ediţie a Festivalului de la Veneția. Datorită acestui rol, a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună actriţă la Festivalele de Film de la Salonic și Buenos Aires. De asemenea, Maria Dinulescu a jucat în mai multe filme de televiziune, inclusiv în versiunea românească a serialului produs de HBO „In Treatment" - "În derivă". Pe lângă scurtmetrajele şi lungmetrajele în care a jucat, Maria Dinulescu a apărut în reclame şi în videoclipul piesei "Peace" a formaţiei Depeche Mode. Maria Dinulescu este membru al Academiei de Film Europene (EFA).