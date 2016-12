Visul finalei europene pentru CVM Tomis, spulberat

Ediţia 2013-2014 a Cupelor Europene va intra oricum în istoria echipei Club Volei Municipal Tomis Constanţa, deşi campioana României a ratat ocazia de a juca prima finală europeană din istoria clubului. Aseară, în Sala Sporturilor din Constanţa, CVM Tomis şi Paris Volley au oferit publicului prezent un spectacol voleibalistic de zile mari, jucând nu mai puţin de şase seturi în două ore şi 36 de minute! Din păcate, cei care vor lupta pentru cucerirea Cupei CEV la volei masculin sunt francezii, învingători în meciul retur cu 3:2 (12:25, 25:20, 20:25, 25:23, 15:11) şi în setul de aur cu 15:12. S-a jucat set de aur pentru că punctajul general pe ansamblul celor două manşe a fost 3-3, Tomis câştigând partida tur, de la Paris, tot cu 3:2.

PUBLICUL, AL... OPTULEA JUCĂTOR Circa 1.800 de constănţeni au ţinut să asiste la această partidă istorică pentru voleiul constănţean şi pentru cel românesc, iar în tribune au creat o atmosferă extraordinară şi şi-au încurajat favoriţii până la ultima minge. Din păcate pentru ei şi pentru CVM Tomis, parizienii au fost superiori în seturile scurte, pe care le-au câştigat fără drept de apel. Jucătorii pregătiţi de Martin Stoev şi Radu Began au comis prea multe erori neforţate, erori care s-au adunat şi, în cele din urmă, au făcut diferenţa. Oricum, nu trebuie să uităm că şi Paris Volley a evoluat în Liga Campionilor şi că a ratat pentru un singur punct calificarea în play-off-ul acestei competiţii! Parizienii, vicecampioni naţionali în sezonul trecut, au câştigat patru meciuri în Grupa C şi au strâns 11 puncte, dar nu au reuşit să urce mai sus de locul 3, fiind devansaţi de Asseco Resovia Rzeszow (Polonia, 13p) şi de Budvanska Rivijera Budva (Muntenegru, 12p).

VISUL FRUMOS S-A DESTRĂMAT... Şi cât de frumos începuse partida, cu un prim set în care constănţenilor le-a ieşit totul, iar Nemec reuşea o serie incredibilă de patru aşi, cu care Tomis se distanţa la 13:3! Din setul al doilea, gazdele au început să greşească mult, iar pe fondul erorilor adverse, Paris Volley a revenit în joc. Constănţenii nu au mai apăsat serviciul ca în primul set, facilitând preluarea oaspeţilor şi construcţia atacurilor. Tomis a condus cu 17:14, dar o serie de greşeli comise uşor de Spînu, Rodriguez şi Nemec au dus scorul la 22:19 pentru Paris! Oaspeţii şi-au continuat jocul bun şi în actul al treilea, în care au condus cu 11:7 şi 14:11. A intrat însă la serviciu Spînu, care a pus probleme grele preluării adverse şi rezultatul a devenit 18:14, apoi 2:1 la seturi pentru gazde. Setul 4 a fost foarte echilibrat, cu francezii detaşându-se după punctul 20, pe fondul atacurilor ratate şi puţinelor blocaje reuşite de gazde. Mult mai concentraţi, mai încrezători în propriile forţe şi, parcă, mai proaspeţi, jucătorii de la Paris Volley au controlat cele două seturi scurte, reuşind mai întâi să câştige returul cu 3:2, apoi şi setul de aur. Cheia victoriei s-a dovedit, în cele din urmă, coeziunea mai bună a echipei franceze, care a fructificat excelent mingile recuperate cu blocajul şi apărarea în linia a doua.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Zhekov 5p (4 blocaje) - Nemec 20p (5 aşi), Stancu 5p, Spînu 12p (5 blocaje), Rodriguez 18p, Bahov 20p (5 blocaje) şi Ivanov - libero (au mai jucat: Tănăsescu, Massinatori şi D. Pavel); Paris Volley (antrenori Dorian Rougeyron şi Benjamin Roche): Hernan Ruperez 3p - Sidibe 18p, Kreek 8p, Van der Veen 5p, Trommel 9p, Ivovic 21p şi M. Steuerwald - libero (au mai jucat: Brizard, Bersani Da Costa şi Tuitoga 2p).

DECLARAŢII DUPĂ MECI „Am condus cu 2:1, dar ne-a lipsit luciditatea, cred, în setul 4, ca să câştigăm meciul. În seturile scurte nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul echipei adverse. Am început jocul foarte bine şi faptul că am câştigat primul set prea lejer ne-a făcut să credem că meciul este uşor. Trebuia să fim mai serioşi în unele momente ale jocului, dar, din păcate, nu am fost” - Andrei Spînu (jucător CVM Tomis).

„Este o victorie mare pentru echipa noastră. Am avut un start de meci destul de nervos, dar apoi ne-am revenit. Scorul de 3:2 arată că ambele formaţii meritau să ajungă în finală. Cred că mici detalii au făcut diferenţa în favoarea noastră” - Dennis van der Veen (căpitan Paris Volley).

„Aşa e în sport: câteodată câştigi, câteodată mai şi pierzi. Sigur este că am jucat până la ultima minge şi ne-a lipsit foarte puţin ca să ajungem noi în finală. Trebuie să recunosc că Paris Volley a jucat astăzi (n.r. - duminică) foarte bine, am fost eliminaţi de o echipă foarte puternică, o echipă care merită să joace finala. Important este ca acum să ridicăm capul şi să mergem înainte” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis).

„După eşecul de la Paris, lucrurile au mers bine pentru noi în această seară şi suntem fericiţi pentru calificarea în finală. Am crezut în şansa noastră până la capăt” - Dorian Rougeyron (antrenor principal Paris Volley).

„Am fost foarte aproape de o mare performanţă. Din păcate, nu jucăm finala, dar totuşi suntem mândri de echipa noastră. În volei trebuie să câştige una dintre echipe, iar de data aceasta, cei care au pierdut suntem noi. Dar am pierdut frumos, am luptat şi cred că am făcut cinste voleiului constănţean şi celui românesc” - Serhan Cadâr (director executiv CVM Tomis).

„Să joci unsprezece seturi într-o semifinală europeană nu este la îndemâna oricui. Poate că anul viitor o să avem mai mult noroc. Echipa a căzut la un moment dat, a făcut greşeli foarte multe şi nu a controlat serviciul începând cu setul secund. Suntem dezamăgiţi pentru că, după victoria de la Paris, ne aşteptam să învingem şi acasă. Se pare că ei au pregătit meciul mai bine decât noi. Oricum nu mai aveau nimic de pierdut” - Sorin Strutinsky (preşedinte CVM Tomis).

PARIS VOLLEY VA JUCA ÎN FINALĂ CU GUBERNIYA NIZHNIY NOVGOROD A doua finalistă a Cupei CEV este Guberniya Nizhniy Novgorod (Rusia), care a eliminat-o pe PGE Skra Belchatow (Polonia) după două victorii cu 3:2. Ruşii s-au calificat pentru ultimul act după ce au câştigat şi returul jucat aseară, în deplasare, cu 3:2 (21:25, 25:19, 25:23, 18:25, 16:14), după două ore şi 20 minute de joc. Ruşii vor fi gazde la manşa tur a finalei, programată în 26 martie, iar trofeul va fi decernat la Paris, în 29 martie.

