Visul lui Hagi începe să prindă contur

Fostul căpitan al “Generaţiei de Aur”, Gheorghe Hagi, speră ca în 2020, din lotul echipei naţionale de seniori a României să facă parte 11 jucători crescuţi la Academia de Fotbal care îi poartă numele. „În 2020 vreau ca Academia Hagi să ofere 11 jucători echipei naţionale de seniori. Am foarte mare încredere că performanţa din 1994 poate fi depăşită”, a declarat în mai multe rânduri cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi. Dorinţa “Regelui” Gheorghe Hagi începe să prindă contur. Dacă în acest moment Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” este principalul furnizor de jucători pentru echipele naţionale de juniori Under 15 - Under 19, din acest an va fi clubul cu cei mai mulţi copii convocaţi şi la naţionala Under 14. Pe adresa Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” au sosit, ieri, convocări pentru zece jucători care vor face parte din reprezentativa tricoloră U14, pregătită de selecţionerul Gabriel Manolache. Printre aceştia se află şi Ianis Hagi, fiul fostului mare internaţional. Iată-i pe cei zece jucători convocaţi: Robert Grecu (atacant), Nicolae Cârnaţ (atacant), Andrei Ciobanu (atacant), Andreas Iani (mijlocaş), Virgil Ghiţă (fundaş), Cosmin Dur-Bozoancă (portar), Andrei Vlădescu (fundaş), Szabolcs Kilyn (fundaş), Doru Dumitrescu (mijlocaş) şi Ianis Hagi (mijlocaş). Toţi sunt născuţi în anul 1998 şi sunt pregătiţi la Academia Hagi de antrenorul Marius Codescu.