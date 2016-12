Visul lui Maradona

Campion mondial ca jucător, Diego Armando Maradona visează să se încoroneze cu titlul suprem şi ca antrenor. În plus, performanţa ar fi şi mai dulce pentru starul argentinian, dacă “pumele” vor trece de Germania în sferturi. „Mi-aş da o mână pentru a câştiga trofeul. Până atunci, nu-mi fac griji în ceea ce priveşte meciul cu Germania. Dacă vom controla bine mingea, vom fi în avantaj. Acesta este un crez al meu, la care mă gândesc zilnic: dacă noi avem mingea, adversarul nu o are. Şi nicio echipă din lume nu poate avea posesia pe care o avem noi”, a spus Maradona, care nu a fost deranjant de atacurile adversarilor, în privinţa numărului mare de asistenţi. „Colaboratorii mei stau împreună cu mine şi analizăm ce avem de făcut, iar eu iau decizii. La meciul cu Nigeria, de exemplu, am avut idei pe care le-am lucrat la antrenamente şi care s-au materializat în joc. Pe de altă parte, eu vreau să fiu ultimul care sărută trofeul, dacă îl vom cuceri. Înaintea mea ar trebui să o facă jucătorii, pentru că ei sunt cei care ar câştiga trofeul. Asta e clar!” Fostul mare fotbalist a explicat şi de ce este atât de apropiat de elevii săi. „Mereu am fost aşa. Poţi să faci antrenamente de dimineaţa până seara, dar, dacă nu există sentimente între tine şi jucători nu poţi scrie istorie. Evident, există antrenori precum Guardiola, Mourinho, Menotti, Bilardo sau Basile, care au avut succes, dar au avut prin jucătorii pe care i-au antrenat”, a spus Maradona, care l-a lăudat pe Lionel Messi: „Este atât de bun, încât ar putea merge pe teren cu o coroană pe cap. El nu trebuie să fie sclavul unei poziţii pe teren. Nici mie nu mi se spunea unde să joc”.