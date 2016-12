Visul micuţei balerine Diana Ionescu, aproape de a deveni realitate

Tinerii constănţeni talentaţi fac cinste oraşului în care s-au născut, implicit României, creativitatea şi harul lor fiind recunoscute peste hotare. În calea afirmării lor există, din nefericire, impedimente de natură materială, care le zădărnicesc tinerilor posibilitatea de a-şi promova calităţile, în cadrul competiţiilor internaţionale unde talentul este recunoscut. Este şi cazul micuţei balerine Diana Georgia Ionescu, care s-a calificat în finala Concursului Internaţional de Balet „Youth America Grand Prix” ce se va desfăşura, în perioada 22-27 aprilie, la New York.

PERFORMANŢE. DE LA PARIS LA NEW YORK Din fericire pentru talentata constănţeancă, elevă în clasa a VI-a la Colegiul Naţional de Arte (CNA) „Regina Maria”, cluburile Rotary din Constanţa au organizat, sâmbătă, un bal caritabil pentru a o ajuta pe Diana să reprezinte România, implicit Europa, la New York. Potrivit profesoarei Carmen Chilea, micuţa constănţeancă este singura reprezentantă a României la prestigiosul Concurs Internaţional de Balet din America, unde va concura alături de alţi copii şi tineri talentaţi din întreaga lume. Pentru a ajunge în finalele de la New York, micuţa a trebuit să treacă de semifinalele europene ale competiţiei „Youth America Grand Prix” de la Paris, unde a obţinut Premiul I. „Diana este un copil extraordinar, care are performanţe atât la specialitate, coregrafie, cât şi la cultură generală. Este un copil de nota 10. Este o fată talentată cum rar întâlneşti, cu talent nativ. Mulţumesc cluburilor Rotary pentru sprijinul acordat, acela de a o ajuta pe Diana să ne reprezinte la New York”, a spus profesoara Carmen Chilea, cu care micuţa balerină se pregăteşte la CNA „Regina Maria”.

INVITAŢI TALENTAŢI Pe scenă, în faţa invitaţilor de la balul „Rotary pentru Excelenţă”, organizat de Rotary Pontus Euxinus Constanţa, Rotary Cetatea Tomis, Rotary Constanţa şi Rotaract Pontus Euxinus Constanţa, respectiv Rotaract, micuţa balerina a avut un moment solo din baletul „Don Quijote”, pe muzică de Ludwig Minkus şi un moment Charleston, alături de colegi mai mari de la CNA „Regina Maria”. Invitatul special al balului de caritate „Rotary pentru Excelenţă” a fost cunoscutul cantautor Florin Chilian. De asemenea, invitate la acest eveniment au fost şi două tinere violoniste, bursiere rotariene, Aurora Zodieru, care în prezent urmează cursurile unui masterat în Austria, la Graz, şi mai tânăra sa colegă, Emilia Botezatu, elevă în clasa a IX-a la Colegiul „Regina Maria”.

„Ne-am adunat cu toţii în această seară pentru a sprijini un mare talent al oraşul Constanţa, Diana Georgia Ionescu. Această fată minunată va reprezenta Constanţa, va reprezenta România, implicit Europa, la faza finală a Concursului „Youth America Grand Prix” din Statele Unite ale Americii”, a spus preşedintele Rotary Club Pontus Euxinus, Seit Iener.

Evenimentul a fost inclus în cadrul manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Internaţionale Rotary, marcată, anual, la 23 februarie.