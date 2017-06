Visul Simonei Halep

Pentru a doua oară în carieră, tenismena constănţeană Simona Halep a fost la un pas să câştige primul său turneu de Grand Slam din carieră. După înfrângerea din 2014, 4-6, 7-6 (7/5), 4-6 în faţa rusoaicei Maria Şarapova, Halep a cedat sâmbătă, la Paris, 6-4, 4-6, 3-6, în confruntarea cu letona Jelena Ostapenko. Un meci în care Simona a condus cu 1-0 la seturi, a ratat şansa de a se desprinde la 4-0 în setul al doilea, iar în al treilea set nu a reuşit să-şi mărească avantajul la 4-1, adversara în vîrstă de 20 de ani întorcând de fiecare dată soarta setului în favoarea sa. La finalul partidei cu Ostapenko, Simona Halep şi-a felicitat adversara şi a încheiat cu speranţa altei prezenţe în ultimul act la Paris, pentru a se impune în turneul parizian.

„Vreau să mulţumesc celor care m-au susţinut, familiei, părinţilor, dar şi publicului. A fost minunat să joc aici, dar sunt tristă că nu am reuşit să câştig. Vă mulţumesc pentru că aţi venit şi m-aţi susţinut. O felicit pe Jelena. Fii fericită, bucură-te, deoarece eşti încă un copil. Trebuie să muncim şi să credem. Poate nu am fost pregătită să câştig, dar sper să mai am şansa să ajung în finală şi să câştig. Este visul meu”, a declarat Halep la festivitatea de premiere.

La conferința de presă, Halep a spus că această înfrângere doare mai rău decât cea din 2014, dar este mulţumită pentru evoluţia sa din turneele desfăşurate pe zgură în acest an.

Halep a ratat şansa de a egala performanţa Virginiei Ruzici, învingătoare la Paris în urmă cu 39 de ani, în 1978, dar şi primul loc în ierarhia WTA. Începând de luni, Simona Halep va trece pe locul secund în clasamentul mondial, după Angelique Kerber (Germania). Câştigătoare în turneul junioarelor la Roland Garros, în 2008, Simona Halep putea deveni a cincea jucătoare din era Open, pornită la drum în 1968, care se impune şi la senioare în turneul parizian, precedentele patru fiind Mima Jausovec (Iugoslavia), Hana Mandlikova (Cehoslovacia), Jennifer Capriati (SUA) şi Justine Henin (Belgia).

