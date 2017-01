„Viţa de Vie” ajută copii cu Sindromul Down

Una dintre cel mai apreciate trupe de rock autohtone, „Viţa de Vie” a revenit în atenţia publicului larg, lansînd, luna trecută, un nou material discografic intitulat „Egon”. Cu toate că nu au mai scos pe piaţă un album de cinci ani, componenţii trupei „Viţa de Vie” sînt încrezători în faptul că fanii adevăraţi nu i-au uitat. „Preferăm să scoatem un album la intervale mari de timp şi să fie bun, decît să scoatem multe albume proaste. Noi ne producem singuri materialele discografice”, a mărturist Adrian Despot, solistul grupului.

De curînd, componenţii formaţiei au filmat şi un clip la piesa „Zale de mătase”, primul extras pe sigle de pe album, videoclilpul fiind realizat în stilul caracteristic trupei.

Totodată, componenţii trupei „Viţa de Vie” vor dona jumătate din veniturile realizate în urma vînzării materialului discografic Asociaţiei Up Down, aceasta fiind o organizaţie de părinţi cu copii afectaţi de Sindromul Down, care s-a înfiinţat în luna martie 2007. „Sîntem împreună de 10 ani şi am realizat foarte multe lucruri în acest timp, mai ales datorită publicului nostru. Este momentul să apel[m din nou la ajutorul publicului pentru a oferi persoanelor cu Sindromul Down şi familiilor lor o viaţă mai bună. Vrem ca lumea să înţeleagă ce înseamnă această afecţiune şi să accepte aceste persoane în rîndurile societăţii”, au declarat componenţii trupei

Membrii fondatori ai trupei sînt Sorin Dănescu şi Sorin Pupe, care, alături de Vrabie, Pepino şi Bodo s-au lansat cu piesa „Te voi răpi”. La începutul anului 2006, Mircea „Burete” Preda părăseşte, după opt ani, trupa „Viţa de Vie”, astfel că trupa hotărăşte să organizeze o preselecţie pentru a-şi găsi un nou basist. Acesta se numeşte Adrian Ciuplea şi este din Constanţa. După 10 ani de activitate şi după numeroase schimbări de componenţă, „Viţa de Vie” a găsit formula optimă: Adrian Despot (voce, chitară), Adrian Ciuplea (bass), Cezar Popescu (chitară), Sorin „Pupe” Tănase (tobe, programări), Sorin Dănescu (clape, lider, voce).