Vitamina A ar putea salva mii de copii

Simplul gest de a da vitamina A copiilor sub 5 ani din ţările în curs de dezvoltare ar putea salva până la 600.000 de vieţi pe an. Experţii din Marea Britanie şi din Pakistan au evaluat 43 de studii care au implicat 200.000 de copii şi au descoperit că rata mortalităţii la copii a scăzut şi cu până la 24% în cazul în care copiilor li s-au dat vitamine. Vitamina A ar reduce, de asemenea, numărul cazurilor de rujeolă şi diaree.

Organismul are nevoie de vitamina A pentru ca sistemul vizual şi imunitar să funcţioneze corect. Aceasta se găseşte în alimente, inclusiv brânză, ouă, ficat şi peşte gras. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) estimează că, în întreaga lume, 190 de milioane de copii sub 5 ani ar putea avea deficit de vitamina A. În ciuda eforturilor pe scară largă, suplimentele de vitamine nu ajung la toţi copiii. Capsulele sunt distribuite de două ori pe an în cel puţin 60 de ţări, cu rate medii anuale de acoperire de aproape 80%. Cu toate acestea, cercetătorii universităţilor Oxford şi Aga Khan sunt convinşi că eficacitatea vitaminei A este atât de bine stabilită încât factorii de decizie ar trebui să ofere suplimente pentru toţi copiii în situaţie de risc. Au fost evaluate studii care au implicat copii cu vârste cuprinse între şase luni şi 5 ani, fiind făcute comparaţii între cei care s-au îmbolnăvit şi au murit, cei cărora li s-a administrat vitamina A şi cei care nu au primit suplimente cu vitamine. Efortul echipei mixte de cercetători s-a concentrat pe găsirea unor modalităţi de a susţine această importantă iniţiativă pentru supravieţuirea copiilor şi, în final, pentru a maximiza numărul de vieţi salvate. Ei au descoperit că suplimentele de vitamina A au redus mortalitatea copiilor cu 24% în ţările cu venituri mici şi medii. De asemenea, au calculat că, la o estimare de circa 190 de milioane de copii cu deficienţe de vitamina A, reducerea deceselor cu 24% înseamnă 600.000 de vieţi salvate în fiecare an.

Suplimentele de vitamina A sunt foarte eficiente şi ieftin de produs şi de administrat. Există însă şi opinii critice faţă de programele în masă de administrare a vitaminei A. Unii specialişti afirmă că există risc de creştere a ratei infecţiilor respiratorii, în special la copiii care nu au deficit de vitamina A. În balanţă fiind viaţa copiilor, specialiştii britanici şi pakistanezi sunt convinşi că vitamina A le salvează vieţile!