Vitamina B, deosebit de importantă!

Specialiştii susţin că, pentru un organism sănătos, alimentaţia este extrem de importantă. Astfel, printre cele mai importante nutrimente din alimentaţia femeilor, de exemplu, se numără: acidul folic, calciul, fierul, acizii Omega 3, vitamina D, magneziul şi vitamina C. Studii recente au arătat că nutrimentele au efecte mai puternice asupra femeilor decât asupra bărbaţilor. De exemplu, vitamina B este deosebit de importantă. Femeile gravide ale căror diete nu includ un nivel suficient de acid folic sunt mai expuse riscului de a avea copii cu anumite tipuri de malformaţii congenitale. Acesta are un rol important în crearea noilor celule, şi mai ales în starea de sănătate a ADN-ului. Un alt efect pe care îl are acidul folic este reducerea nivelului de homocisteină, un aminoacid care, în anumite condiţii, poate provoca atac de cord, accident vascular cerebral sau demenţă, potrivit site-ului intrefete.ro. De asemenea, unele studii sugerează faptul că acidul folic poate preveni anumite tipuri de cancer şi poate stabiliza modificări ale dispoziţiei asociate cu menopauza şi perimenopauza. Femeile au nevoie de cel puţin 400 de micrograme pe zi din acest nutriment. Acesta apare în mod natural în nuci, legume, spanac, gulii şi alte legume cu frunze, de culoare verde închis, dar şi în pâinea îmbogăţită, paste şi cereale, şi în multivitamine. Unele medicamente, inclusiv contraceptive, antiacide şi medicamente pentru diabetul zaharat, pot inhiba absorbţia de acid folic, astfel încât femeile pot consuma aceste suplimente pentru a-şi regla nivelul de acid folic din organism.