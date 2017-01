Vitamina C - factor de protecţie

Medicii spun că, în perioada sezonului rece, dar nu numai, este bine să consumăm cât mai multă vitamina C. Şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate, din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Loti Popescu, a declarat că vitamia C se găseşte din belşug în fructe şi legume care se află aproape de baza Piramidei alimentelor. „Avem nevoie de vitamina C pentru că avem nevoie de fructe şi legume pentru o dezvoltare armonioasă şi pentru prevenirea multor boli, dar şi pentru că traversăm un sezon în care cantităţile mari de vitamina C ne pun la adapost de îmbolnăviri, de viroze respiratorii. Medicii spun că vitamina C se găseşte în măceşe, lămâi, portocale, grapefruit, pepene roşu, banane, mazăre, ardei gras, ardei roşu, kiwi, roşii, suc de roşii, căpşuni, papaya, broccoli, varză de Bruxelles, gogoşari, suc de merişor, suc de portocale, conopidă, gulii, fructe de pădure etc. „Vitamina C este un puternic antioxidant, solubil în apă, care atrage şi dezarmează radicalii liberi din porţiunea lichidă a ţesuţurilor. De asemenea, regenerează vitamina E epuizată şi glutationul, impulsionând astfel enzimele să caute şi să distrugă radicalii liberi”, a mai spus dr. Popescu. Ea spune că doza zilnică de vitamina C este de 60 mg/zi. „Din cauză că fumatul distruge vitamina C, fumătorii se îmbolnăvesc mult mai uşor. În plus, ei trebuie să-şi suplimenteze raţia zilnică recomandată până la 200 mg/zi”, a conchis medicul.