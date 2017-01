Vitamina C, inamicul nr. 1 al virozelor respiratorii

În această perioadă, cînd temperaturile sînt foarte scăzute, organismul este pus la grele încercări. Tocmai de aceea, medicii recomandă un consum mare de fructe şi legume pentru prevenirea multor boli. „Vitamina C ne pune la adăpost de îmbolnăviri, de viroze respiratorii. Vitamina C o putem lua din măceşe, lămîi, portocale, grapefruit, pepene roşu, banane, mazăre, ardei gras, ardei roşu, kiwi, roşii, suc de roşii, căpşuni, papaya, broccoli, varză de Bruxelles, gogoşari, suc de merişor, suc de portocale, conopidă, gulii, fructe de pădure ş.a.”, explică dr. Loti Popescu, şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană (ASPJ) Constanţa. Vitamina C este un puternic antioxidant, solubil în apă, care atrage şi dezarmează radicalii liberi din porţiunea lichidă a ţesuturilor. De asemenea, regenerează vitamina E epuizată şi glutationul, impulsionînd astfel enzimele să caute şi să distrugă radicalii liberi. Medicii susţin că vitamina C trebuie luată cu regularitate, pentru aprovizionarea permanentă a celulelor. „Dacă fiecare persoană ar mînca cinci porţii de fructe şi legume/zi, ar obţine 200-300 mg asigurate de vitamina C, un minim necesar pentru sănătate. Raţia zilnică recomandată este de 60 mg/zi, dar depinde pentru fiecare. Din cauză că fumatul distruge vitamina C, fumătorii se îmbolnăvesc mult mai uşor. În plus, ei trebuie să-şi suplimenteze raţia zilnică recomandată pînă la 200 mg/zi”, apreciază medicul. Este important de ştiut că vitamina C creşte imunitatea, apără de afecţiuni respiratorii, biruie în lupta cu cancerul, protejeaza arterele, dă înapoi “ceasul biologic”, reface fertilitatea masculină, previne cataracta, previne apariţia afecţiunilor gingivale ş.a. Pentru persoanele anemice (cu anemie prin carenţă de fier), vitamina C este recomandată, ea fiind transportorul fierului în organism. „Cu ajutorul vitaminei C pot fi prevenite virozele respiratorii. În plus, se mai recomandă consumul produselor apicole, zeama de varză, mişcarea, evitarea colectivităţilor (în măsura posibilităţilor). Un rol important îl are şi vaccinarea care creşte imunitatea”, a conchis dr. Loti Popescu.