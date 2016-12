Vitamina C poate fi periculoasă

Nu toate persoanele pot lua vitamine, existând şi contraindicaţii dacă acestea suferă de vreo afecţiune. Directorul Institutului de Cercetări Alimentare din Bucureşti, prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, spune că nu putem mânca atât de multe fructe şi legume încât să depăşim foarte mult doza recomandată de vitamina C, de exemplu, dar în cazul suplimentării alimentaţiei cu varianta de sinteză, acest lucru este posibil. Există câteva categorii de persoane care ar trebui să evite tabletele cu acid ascorbic, spune expertul. Este vorba despre cele care au boli renale şi pietre la rinichi sau la bilă. Acestea pot lua pulbere de măceşe sau pot mânca citrice ori cătină. De altfel, este de preferat ca vitamina C să provină din aceste surse, pentru că cea de sinteză, purificată, nu are aceeaşi activitate biologică. Vitamina C din surse naturale nu este purificată, iar celelalte substanţe cu care este combinată, precum flavonoidele, îi reduc efectele adverse pe care le poate avea în doze mari.