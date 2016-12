Vitamina C protejează împotriva îmbolnăvirilor (II)

Master european în Educaţie pentru Sănătate şi Programe de Sănătate, totodată şi şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate, din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Loti Popescu, continuă să explice importanţa vitaminei C în viaţa noastră. Vitamina C este extrem de importantă pentru organism întrucât ea creşte imunitatea, apără de afecţiuni respiratorii, biruie în lupta cu cancerul, protejează arterele, dă înapoi “ceasul biologic”, reface fertilitatea masculină, previne cataracta, dar şi apariţia afecţiunilor gingivale ş.a. Cum creşte imunitatea? Cercetătorii de la Institutul Naţional al Cancerului (USA) au stabilit că 5.000 mg de vitamina C luate zilnic măresc producerea de limfocite, acţionând împotriva bacteriilor ca un antibiotic. De asemenea, vitamina C creşte nivelul antioxidantului glutation, care este esenţial pentru buna funcţionare a sistemului imunitar. Chiar şi o mică deficienţă de vitamina C poate deveni o povară pentru apărarea organismului. “Cercetătorii consideră că dozele foarte mari previn îmbătrânirea şi lungesc rata de supravieţuire, dând viaţă anilor şi ani vieţii”, spune medicul şef. O doză zilnică de 250-500-1000 mg pare suficientă pentru acest lucru. Singura modalitate de a menţine un anumit nivel de vitamina C în sânge este de a lua 500 mg la 12 ore. Totuşi, specialiştii spun că trebuie evitate dozele foarte mari dacă nu sunteţi bolnavi. Medicul dvs. vă va spune în ce categorie vă încadraţi. “Cantităţi prea mari pot provoca diaree, greaţă, arsuri la stomac, urinare frecventă, nas uscat şi mâncărimi ale pielii. Şi în privinţa suplimentelor cu vitamina C doctorii spun că acestea trebuie luate în funcţie de situaţie. “Pentru o persoană în convalescenţă, bătrâni, copii, persoane care manâncă mai puţine fructe şi legume, suplimentele pot fi chiar recomandate. Pentru o persoană care mănâncă citrice, cantitatea de vitamina C din suplimente nu trebuie să depăşească 500 mg/zi. Pentru persoanele anemice (cu anemie prin carenţă de fier), vitamina C este recomandată, ea fiind transportorul fierului în organism”, a mai spus dr. Loti Popescu.