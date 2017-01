Vitamina C şi calciul gluconic lipsesc din farmaciile constănţene

Mai multe farmacii constănţene au rămas fără două medicamente utilizate în aproape toate tratamentele: vitamina C şi calciul gluconic injectabil. Vitamina C prezintă o importanţă capitală pentru organism, deoarece are proprietăţi antiinfecţioase, antitoxice, participă activ la asimilarea fierului şi măreşte rezistenţa vaselor sanguine. De asemenea, vitamina C contribuie la formarea globulelor roşii, a dinţilor şi a oaselor. Acest medicament reglează nivelul glicemiei şi al colesterolului şi diminuează perioada de convalescenţă a unui pacient. Calciul gluconic este administrat în cazul unor intoxicaţii, alergii, tetanii sau spasmofilii. "Administrăm calciu gluconic şi vitamina C şi în cazul unui pacient care de-abia a fost scos din sala de operaţie, deoarece opresc sîngerarea. Acestea sînt două adjuvante de care nu ne putem lipsi", a declarat preşedintele Colegiului Framaciştilor, Luminiţa Mitrea. Potrivit conducerii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, aceste două tratamente nu ar trebui să lipsească din nicio farmacie. "În fiecare lună, farmaciştii au datoria să achiziţioneze medicamente de toate tipurile, iar acestea două sînt foarte importante pentru viaţa medicală", a declarat directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, dr. Liviu Mocanu. Preşedintele Colegiului Framaciştilor susţine că vitamina C şi calciul gluconic lipsesc din farmacii din cauza producătorului. "Firma care produce aceste două medicamente, , de două luni a încetat fabricarea lor. Acest furnizor a mai avut pauze în producerea lor, aşa că ne aşteptam la acest lucru. Ca să prevenim o situaţie de criză, ne-am aprovizionat, dar este posibil ca unele farmacii să fi terminat stocul", a declarat Luminiţa Mitrea. De asemenea, farmaciştii spun că nu există niciun înlocuitor din import pentru aceste medicamente. De asemenea, în cazul în care compania producătoare va sista total fabricarea calciului gluconic şi a vitaminei C, acest lucru va duce la încheierea unor contracte noi între furnizori şi alte firme producătoare, dar că de acest aspect trebuie să se ocupe Ministerul Sănătăţii.