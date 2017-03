Vitamina care ar putea distruge celulele canceroase!

Lupta cu boala care omoară tot mai mulți oameni continuă! Un studiu recent publicat în jurnalul ”Oncotarget” arată că vitamina C s-a dovedit a fi eficace în distrugerea celulelor stem canceroase. Recent au fost examinate eficacitatea a trei substanțe naturale, trei medicamente experimentale și a unui medicament clinic în ceea ce privește stoparea dezvoltării tumorilor, informează Medical News Today, scrie Agerpres. Cercetarea a fost realizată de o echipă de oameni de știință de la Universitatea Salford din Manchester, Marea Britanie. Cancerul reprezintă în prezent una dintre cauzele principale de deces la nivel mondial, iar numărul cazurilor se așteaptă să crească cu circa 70% în următorii 20 de ani. Deși există tratamente disponibile împotriva acestuia, multe dintre ele sunt toxice și au efecte secundare considerabile. De asemenea, în numeroase situații, cancerul nu răspunde la tratament, iar experții bănuiesc că de vină ar fi celulele stem canceroase, ce determină reapariția tumorilor după tratament și metastazele. Noua cercetare a examinat impactul vitaminei C din sursă naturală asupra dezvoltării celulelor canceroase. Studiul, condus de dr. Gloria Bonuccelli, a măsurat impactul asupra tumorilor a șapte substanțe: medicamentul stiripentol, trei medicamente experimentale (actinonina, FK866 și 2-DG) și trei substanțe naturale (fenilester de acid cafeic - CAPE, silibinină și acid ascorbic - vitamina C). Dintre toate substanțele testate, echipa de cercetători a descoperit că actinonina și FK866 au fost cele mai eficiente. Însă sursele naturale și-au demonstrat și ele eficacitatea pentru prevenirea formării de celule stem canceroase, vitamina C fiind de zece ori mai eficientă decât medicamentul experimental 2-DG. În plus, cercetarea a dovedit că acidul ascorbic are acțiune de inhibare a glicolizei - procesul prin care glucoza este descompusă în mitocondriile celulare și transformată în energie în scopul proliferării celulelor. ”Am căutat o modalitate de a ținti celulele stem canceroase printr-o varietate de substanțe precum silibinia și CAPE, un derivat din mierea de albine, însă de departe cele mai importante rezultate (le-am avut - n.r.) cu vitamina C", a declarat dr. Michael P. Lisanti, profesor de medicină translațională la universitatea amintită. "Vitamina C este ieftină, naturală, netoxică și disponibilă, așa că a o avea la îndemână ca potențială armă în lupta contra cancerului este un pas semnificativ", a completat specialistul. ”Aceasta este o dovadă în plus că vitamina C și alți compuși non-toxici ar putea juca un rol în lupta împtriva cancerului”, susține și dr. Gloria Bonuccelli. ”Rezultatele noastre indică faptul că este un agent promițător pentru testele clinice și un element de luat în calcul în terapiile convenționale pentru prevenirea revenirii tumorilor, a dezvoltării ulterioare a bolii și a metastazelor”, a spus cercetătoarea. Capacitatea vitaminei C de a fi o substanță antitumorală cu efecte puternice, non-toxică, a fost dovedită de Linus Pauling, laureat al Premiului Nobel, însă echipa de oameni de știință britanici consideră că aceasta este prima cercetare care oferă dovezi potrivit cărora acidul ascorbic poate ținti și neutraliza celulele stem canceroase.