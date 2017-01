Vitamina K2 poate proteja oasele

Vitaminele sunt esenţiale pentru sănătatea umană, dar, în vreme ce mulţi oameni ştiu despre vitaminele A, B, C, D şi E, vitamina K pare să fi intrat într-un con de umbră, în ultimii ani. Doctorul Katarzyna Maresz, coordonator ştiinţific şi preşedinte al Fundaţiei Internaţionale pentru Ştiinţe şi Sănătate, numeşte vitamina K ”vitamina uitată”, deoarece despre ea s-a vorbit tot mai puţin în ultimii ani. Însă vitamina K are funcţii extrem de importante în organismul uman. Cea mai cunoscută este aceea de stimulare a coagulării sângelui, proces de însemnătate vitală pentru vindecarea rănilor. Cercetări recente au descoperit forma intens bioactivă a vitaminei, numită vitamina K2, care face parte dintr-un grup de substanţe care ajută la formarea oaselor, stimulând încorporarea calciului în ţesutul osos. Osteocalcina, o proteină deosebit de importantă pentru formarea oaselor, are nevoie de prezenţa vitaminei K2 naturale pentru a funcţiona normal.

În cazul unei carenţe pe termen lung a vitaminei K2, ţesutul osos devine mai puţin rezistent. Paralel cu stimularea fixării calciului în oase, vitamina K2 reduce acumularea de calciu pe pereţii interni ai vaselor de sânge. Acumularea excesivă de calciu în vase este nocivă, deoarece măreşte rigiditatea şi fragilitatea vaselor sangvine, afectând negativ fluxul sangvin către şi dinspre inimă.

Vitamina K2 se găseşte în mod natural în multe alimente de origine animală, precum carne roşie şi carne de pui, brânzeturi şi ouă. Cealaltă formă, vitamina K1, se găseşte în special în legumele cu frunze verzi. O formă pură şi foarte activă de vitamina K2 este menaquinona-7 (MK-7), ce poate fi administrată la nevoie în doze exacte, prescrise de medic.