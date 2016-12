Vitamina A este numită şi vitamina regină a ochilor, deoarece contribuie la buna funcţionare a retinei. Această vitamină ajută ochii să se adapteze la schimbările de lumină ce apar atunci când o persoană intră de la lumină la întuneric sau invers. Vitamina A se poate asimila din ulei de ficat de cod, mezeluri, ficat de vită, ficat de pui, morcov, cartofi dulci, varză, spanac, caise, mango, sau boia. Vitamina C este o altă vitamină foarte importantă pentru organismul uman, inclusiv pentru ochi. Vitamina C ajută la menţinerea colagenului ce se găseşte în cornee. Această vitamină ajută la prevenirea apariţiei cataractei şi a degenerescenţei maculare. Vitamina C încurajează reducerea presiunii intraoculare. Ea se poate asimila din ardei, zmeură, coacăze, portocale, lămâi, căpşuni, grepfruit, piersici, mango, varză, broccoli, dovlecei, roşii, conopidă şi cartofi.