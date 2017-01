Vitamine naturale de toamnă

Legumele şi fructele de acum constituie cea mai sănătoasă sursă de vitamine şi minerale necesare organismului în lunile de toamnă, Food Standards Agency întocmind o listă a celor mai bune… vitamine naturale. De exemplu, strugurii conţin unul dintre cei mai eficace antioxidanţi recunoscuţi la momentul actual, flavonoidele, şi conţin potasiu, având valoare energetică importantă. Şi mărul joacă un rol important, el având efect depurativ pentru sânge (scade colesterolul), tonic pentru nervi şi muşchi, prevenind instalarea infecţiilor intestinale, bronşice, reumatismale. Un loc de frunte în topul fructelor de toamnă bune pentru organism îl ocupă prunele, ele având un efect descongestionant pentru ficat, dar şi de stimulent al funcţiilor nervoase. Varza şi ardeiul sunt indicate pentru conţinutul bogat în vitamina C. Pentru a obţine doza zilnică de vitamina C este suficient un ardei gras proaspăt sau 200 de grame de varză proaspătă.