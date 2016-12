Vitaminele pot să anihileze efectul pozitiv al exerciţiilor fizice

Un studiu efectuat în Germania a ajuns la concluzia că vitaminele luate după şedinţele de exerciţii fizice ar putea să anuleze efectele pozitive ale sportului asupra sănătăţii organismului. În ultimele decenii, tot mai mulţi medici au crezut că anumiţi antioxidanţi precum vitaminele C şi E protejează organismul împotriva efectelor dăunătoare cauzate de o serie de substanţe chimice, pe care reuşesc să le elimine prin transpiraţie. În prezent însă, cercetătorii germani consideră că aceşti radicali liberi pot fi benefici pentru organism, stimulînd protecţia naturală a acestuia împotriva diabetului şi că eliminarea lor cu ajutorul antioxidanţilor ar produce mai mult rău decît bine. Oamenii de ştiinţă au crezut vreme îndelungată că vitaminele cu efect antioxidant pot să combată pagubele produse asupra ţesuturilor musculare, cunoscute sub denumirea de stres oxidativ, prin eliminarea radicalilor liberi despre care se spune că îl cauzează. Acest efect dăunător a fost asociat de cercetători cu mai multe maladii grave, inclusiv cancerul şi bolile cardiace, precum şi cu procesul de îmbătrînire naturală.

Cercetătorii Universităţii din Jena au demonstrat însă că aceşti radicali liberi pot avea un efect pozitiv asupra organismului, prin creşterea sensibilităţii acestuia la insulină, un parametru biologic care dispare complet în cazul diabetului de tipul 2. Această sensibilitate la insulină este complet blocată de către vitaminele cu efect antioxidant. Voluntarii care au primit suplimente cu vitaminele C şi E nu au prezentat nicio modificare a nivelului de radicali liberi din organism, spre deosebire de voluntarii care nu au primit aceste suplimentare, care au prezentat la sfîrşitul perioadei de testare un nivel crescut al radicalilor liberi cu rol în controlarea stresului oxidativ. După o perioadă de patru săptămîni de exerciţii fizice intense, sensibilitatea la insulină a fost complet refăcută doar în cadrul grupului de voluntari care nu au primit suplimente antioxidante.

Cercetătorii britanici de la School of Sport and Exercice Sciences consideră că acest studiu nu promovează însă ideea că antioxidanţii precum vitaminele C şi E sînt dăunători pentru organism, ci doar că, uneori, oamenii trebuie să se gîndească mai bine dacă suplimentele cu efect antioxidant au într-adevăr efecte benefice asupra lor. Printr-o dietă sănătoasă şi variată, oamenii îşi asigură cantitatea de nutrimente care le sînt necesare şi în acest fel nu mai au nevoie să consume acele suplimente care, luate în exces, pot avea efecte dăunătoare asupra stării lor de sănătate.