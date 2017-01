Viteza excesivă i-a adus sfârşitul lui Paul Walker

Departamentul de Poliţie din Los Angeles a spus că viteza a reprezentat un factor major care a dus la producerea accidentului în care şi-a pierdut viaţa actorul american Paul Walker. Agenţii de Poliţie au găsit un automobil Porsche de culoare roşie, complet distrus şi cuprins de flăcări, atunci când au sosit la locul producerii accidentului, sâmbătă după-amiază. Agentul de presă al actorului Paul Walker a precizat că cealaltă persoană decedată în accident, aflată la volanul automobilului, era Roger Rodas, un bun prieten al actorului, alături de care acesta deţinea un magazin cu piese auto pentru maşini sport. Potrivit agentului de presă al actorului, Paul Walker se afla ca pasager în automobilul Porsche, însă informaţia nu a fost confirmată de Poliţie. Porsche-ul condus de Roger Rodas s-a ciocnit de un stâlp şi de un copac, iar apoi a luat foc şi a explodat. Stâlpul avariat purta un semn de circulaţie care indica o limită de viteză de 45 mile pe oră (72 kilometri / oră).

ULTIMELE CUVINTE Paul Walker se afla în oraşul Santa Clarita, din California, pentru a participa la o gală de caritate organizată de fundaţia sa, Reach Out Worldwide, în beneficiul familiilor afectate de taifunul care a devastat recent statul Filipine. ”Hai să facem o plimbare”, acestea ar fi fost ultimele cuvinte rostite de Paul Walker. Actorul şi bunul său prieten Roger Rodas, care a condus automobilul, au decis să facă o scurtă plimbare în pauza evenimentului de caritate. Roger Rodas tocmai îşi parca automobilul când Paul Walker a ajuns la acea gală de caritate organizată la magazinul de piese auto pentru modele de lux Always Evolving - deţinut de actor şi de prietenul lui -, în timp ce unul dintre angajaţi întâmpina dificultăţi cu introducerea în magazin a unui automobil. Jim Torp, un bun prieten al actorului, a spus că Paul Walker - care are o fiică de 15 ani, Meadow - trebuia să moară în acest fel, pentru că era un fan împătimit al maşinilor rapide şi îşi dedicase cea mai mare parte a carierei sale de actor filmelor din franciza ”Furios şi iute”. ”Este ciudat. Paul Walker a făcut acele filme. Şi-a trăit viaţa şi a murit repede şi furios. A iubit viteza, a iubit maşinile şi trebuia să moară în acest fel. A murit într-o maşină foarte iute, alături de prietenul său”, a adăugat Jim Torp pentru ”New York Daily News”.

FILMĂRILE CONTINUĂ Filmările de la ”Furios şi iute 7” erau suspendate pe durata vacanţei de Ziua Recunoştinţei în SUA, când s-a produs moartea lui Paul Walker. O sursă a declarat pentru ”Access Hollywood” că actorul trebuia să revină pe platourile de filmare din Atlanta în cursul zilei de ieri. Aceeaşi sursă spune că reprezentanţii studiourilor Universal participă în aceste zile la multe şedinţe, încercând să stabilească direcţia pe care o va urma această franciză cinematografică. Producătorii au filmat deja timp de 55 de zile la ”Furios şi iute 7” şi mai aveau nevoie de încă 25 de zile. Cele mai multe dintre zilele rămase de filmat necesitau prezenţa actorului Paul Walker, interpretul personajului Brian O'Conner, un fost ofiţer de Poliţie devenit agent FBI şi apoi bandit, care adoră maşinile de curse. În ciuda morţii lui Paul Walker, o altă sursă a declarat pentru ”The Hollywood Reporter” că filmările vor continua, iar al şaptelea film din franciza ”Fast & Furious” nu va fi anulat.