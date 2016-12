Vivien Leigh a fost bisexuală şi adulteră

Actriţa Vivien Leigh, considerată de poetul John Betjeman, ”esenţa femeii britanice” şi a cărei căsătorie cu Laurence Olivier a reprezentat povestea de dragoste ce a încântat Hollywood-ul în anii ’30, ar fi fost în realitate o femeie bisexuală şi adulteră. Potrivit unei noi biografii, intitulată ”Damn You, Scarlett O\'Hara”, care va fi publicată în SUA, Vivien Leigh, interpreta celebrei Scarlett din filmul ”Pe aripile vântului”, a avut numeroase aventuri sentimentale, atât cu femei, cât şi cu bărbaţi. Relaţia ei cu Laurence Olivier era una promiscuă, ei înşelându-se unul pe celălalt, chiar la câteva luni după ce au devenit amanţi, în 1937, potrivit unor memorii ale actriţei, nepublicate şi declaraţiilor unor martori. Potrivit acestei biografii, actriţa britanică ar fi avut cel puţin trei relaţii sexuale cu femei. În plus, volumul descrie apetitul mare al actriţei pentru ”golanii de vânzare” - numele sub care erau cunoscuţi bărbaţii care se prostituau la Scotty\'s, un bordel din Los Angeles ce funcţiona sub acoperirea unei benzinării. ”Se pare că Vivien Leigh ar fi fost dată afară dintr-un hotel din Italia, pentru că aducea în camera ei prea mulţi «băieţi de pe stradă»”, a adăugat aceeaşi sursă.

Volumul a fost scris de Darwin Porter, care a cunoscut-o pe actriţa britanică în anii ’60 şi de Roy Moseley, fostul asistent personal al lui Laurence Olivier. Potrivit acestei biografii, Vivien Leigh ar fi întreţinut relaţii sexuale cu actriţa britanică Isabel Jeans şi cu alte două femei şi l-ar fi înşelat pe soţul ei cu doi dintre actorii alături de care a jucat în filme - Marlon Brando şi Rex Harrison. Vivien Leigh şi Laurence Olivier s-au căsătorit în 1940 şi au divorţat în 1960. Vivien Leigh, despre care s-a afirmat în trecut că a suferit şi de pe urma unor tulburări psihice, a murit în 1967, la vârsta de 53 de ani.