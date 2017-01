Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi Ambasada SUA la Bucureşti au lansat, ieri, campania de informare „Viză pentru SUA” despre procedura de solicitare a unei vize temporare pentru SUA, demers ce sprijină îndeplinirea criteriilor tehnice de către România pentru acceptarea în programul Visa Waiver. „Eliminarea regimului de vize pentru cetăţenii români care vor să viziteze SUA rămâne unul dintre obiectivele prioritare ale Bucureştiului în dialogul cu Washingtonul. Sperăm ca o mai bună informare a cetăţenilor români să contribuie la scăderea ratei de respingeri ale solicitărilor de viză, astfel încât România să îndeplinească şi acest criteriu”, a declarat cu această ocazie ministrul Teodor Baconschi. „Îmi face plăcere şi sunt onorat de parteneriatul cu MAE în campania comună de informare privind procedura de solicitare a vizelor temporare pentru SUA. Românii sunt bineveniţi în SUA. Anul trecut, peste 26.000 români au primit vize temporare pentru SUA şi vrem să ne asigurăm că procesul de solicitare a vizei este simplu şi clar”, a spus ambasadorul SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein. Campania are ca obiectiv explicarea modului în care cetăţenii români pot demonstra în cadrul interviului cu ofiţerul consular al Ambasadei SUA legăturile puternice care îi vor determina să revină în ţară la finalul perioadei oficiale de şedere. „Ce facem noi prin această campanie este să-i ajutăm pe românii care vor să meargă în SUA cu viză temporară (pentru turism, studii, afaceri, etc.) să îndeplinească criteriile impuse de legislaţia SUA. Facem acest lucru prin informare”, a mai spus şeful diplomaţiei române. Componenta principală a campaniei este secţiunea cu informaţii de pe pagina de internet a MAE dedicată acestei campanii - www.mae.ro, „Viză pentru SUA”. MAE are încheiat în acest sens un acord de parteneriat cu cotidianul „Telegraf”, iar cetăţenii români vor fi direcţionaţi către această secţiune prin intermediul unui banner online plasat pe pagina de internet a ziarului “Telegraf”, www.telegrafonline.ro.