Vizită de lucru a premierului român în Grecia şi Albania

Premierul Victor Ponta se va afla, marţi, în Grecia, pentru o vizită de lucru, şi în Albania, în vizită oficială. În Grecia, Ponta se va întâlni cu premierul elen, Antonis Samaras şi va fi primit de preşedintele Karolos Papoulias. Guvernul arată că vizita la Atena are loc în contextul deţinerii de către Grecia, în primul semestru al acestui an, a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene şi se înscrie în dialogul politic bilateral intens din cursul ultimilor ani. În Albania, Ponta va fi primit de preşedintele Albaniei, Bujar Nishani, şi va avea întrevederi cu prim-ministrul Republicii Albania, Edi Rama, şi cu preşedintele Parlamentului, Ilir Meta. Sursa citată mai informează că agenda regională şi cooperarea în cadrul organizaţiilor regionale şi internaţionale vor constitui un alt subiect important ce va fi abordat, cu atât mai mult cu cât, la sfârşitul primului semestru al acestui an, va avea loc transferul către Albania a preşedinţiei Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est - SEECP, deţinută în prezent de România.