Vizită de practică la instituții de prestigiu a studenților șaguniști

Studenții economiști ai Universității ”Andrei Șaguna” din Constanța beneficiari ai proiectului european ”Rețeaua de Practică Economică - CAREER.HUB” au efectuat joi, 5 noiembrie, o vizită de documentare la Banca Națională a României, România TV și la Agenția de Monitorizare a Presei. Proiectul, implementat de Universitatea „Andrei Şaguna”, are ca obiectiv general facilitarea tranziţiei la viaţa activă pentru 355 de studenţi şagunişti din domeniul ştiinţelor economice, răspunzând obiectivelor POSDRU privind facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă, prin creșterea relevanței rezultatelor învățării ca urmare a valorificării informațiilor și resurselor din cadrul parteneriatelor universitate - potențiali angajatori, create în cadrul rețelei de practică economică CAREER.HUB. „Periplul” ştiinţific al şaguniştilor a început cu vizita la Banca Națională a României. Studenţii s-au bucurat de vizionarea valorosului tezaur expus în cadrul Muzeului Băncii Naționale - monede antice și medievale, precum și noua secțiune a muzeului dedicată aurului. Următoarea vizită a avut loc la sediul televiziunii Romania TV, unde studenții au putut fi martori la procesele de prelucrare a informațiilor și redarea știrilor din domenii politice, economice, sociale, finanțe, piețe de capital, bănci, companii imobiliare, auto și IT. Studenții au încheiat ziua cu vizita la Agenția de Monitorizare a Presei. Denumită și „Active Watch”, asociația are ca scop protejarea și promovarea dreptului la liberă exprimare și libertatea presei. „Active Watch“ a influențat politica UE față de România, susținând liberul acces la informațiile de interes public, guvernarea responsabilă și transparentă, precum și egalitatea de șanse în societate. Importanţa și atractivitatea acestui eveniment, ca şi a celor anterioare organizate în cadrul Proiectului „CAREER.HUB”, contribuie la promovarea unei abordări proactive a Universității „Andrei Şaguna” în definirea planurilor educaționale și la o mai bună comunicare între universitate și agenții economici.