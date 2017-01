Vizita flotilei NATO în Marea Neagră „nu are legătură cu evenimentele recente”

Contraamiralul de flotilă Dan MacKeigan, locţiitorul Şefului de Stat Major al Comandamentului NATO Maritim Aliat, a declarat, vineri, că cele patru nave militare NATO sosite în Portul Constanța au rolul de a-i asigura pe cetățeni de implicarea și sprijinul Alianței. Afirmația a fost făcută în cadrul conferinței de presă de la bordul navei italiene „ITS Aviere“, nava-comandant a grupării. „Piesa de rezistență a NATO este interoperabilitatea. Acest lucru permite Alianței să fie mai puternică decât națiunile individuale. Vizita noastră nu are legătură cu evenimentele recente, noi oricum trebuia să fim în Marea Neagră. Existența acestui conflict a atras, însă, o atenție mai mare asupra a ceea ce facem noi. Am venit să arătăm cetățenilor implicarea și sprijinul NATO“, a declarat contraamiralul de flotilă Dan MacKeigan. Gruparea navală este alcătuită din navele „ITS Aviere“, „ITS Rimini“, Italia, „TCG Akcay“, Turcia, şi „HMS Chiddingfold“, Marea Britanie. „Navele au rolul de a asigura faptul că porturile importante, așa cum este și Portul Constanța, nu sunt blocate de baraje de mine“, a precizat contraamiralul de flotilă Dan MacKeigan. Înainte de a ajunge la Constanța, navele au vizitat portul Burgas, din Bulgaria, unde au efectuat un exerciţiu alături de militarii români şi bulgari. Luni, 21 iulie, navele Grupării Navale de Luptă Împotriva Minelor Marine (Standing NATO Mines Counter Measures Two - SNMCMG-2) vor pleca din port, pentru a desfăşura exerciţii pe mare, împreună cu două dragoare de mine, fregata „Regina Maria“ şi un elicopter Puma Naval.