Vizită la nivel înalt la Constanţa

La Comandamentul Flotei din Constanţa a sosit, ieri, comandantul Comandamentului Reunit de la Napoli, amiralul Harry G. Ulrich al III-lea. Amiralul este de asemenea şi comandantul Forţelor Navale ale Statelor Unite ale Americii, iar vizita de la Constanţa a constituit un prilej pentru a se întîlni cu omologul său român, viceamiralul Gheorghe Marin. Deşi a sosit în România încă de luni, amiralul american a ajuns la Constanţa numai după ce a avut o serie de întîlniri la Bucureşti cu oficialităţi militare române. "Vizita mea are un scop precis: acela de a mulţumi armatei române pentru ajutorul acordat Alianţei Nord-Atlantice în misiunile din teatrele de operaţiuni din Kosovo, Afganistan sau Irak. Deşi România este membră NATO doar de doi ani, a reuşit să atingă un nivel ridicat de interoperabilitate cu celelate forţe militare", a declarat comandantul Comandamentului Întrunit de la Napoli, amiralul H.G. Ulrich. De asemenea, oficialul militar american a discutat cu viceamiralul Gh. Marin desper importanţa României în menţinerea climatului de siguranţă în Marea Neagră şi despre participarea ţării noastre la aplicaţia militară intenaţională "Active Endeavour". "Anul acesta aniversăm 15 ani de la înfiinţarea < Active Endeavour > şi, chiar dacă participă doar de doi ani, România are nave compatibile cu celelalte nave NATO. Nu am reuşit încă să le văd, dar am auzit că au fost modernizate ", a adăugat amiralul Ulrich.