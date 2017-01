Vizita lui Salman Rushdie în România, confirmată oficial

Scriitorul Salman Rushdie, controversatul autor al „Versetelor satanice\", va veni în România în perioada 23 - 26 noiembrie, potrivit reprezentanţilor editurii Polirom, care coordonează evenimentul. Editura Polirom, care i-a lansat scriitorului invitaţia prin intermediul actriţei Monica Bîrlădeanu, se va ocupa de organizarea evenimentelor prilejuite de această vizită, care va include şi cîteva în Bucureşti (conferinţe, întîlniri cu cititorii şi presa, ceai cu scriitorii români), precum şi o scurtă excursie în Transilvania. În prezent, editura Polirom se află în discuţii cu celebrul scriitor şi eseist britanic de descendenţă indiană cu privire la programul final al vizitei.

Unul dintre cele mai recente volume ale lui Salman Rushdie, „Seducătoarea din Florenţa\", în traducerea Danei Crăciun, a fost publicat la editura Polirom, care i-a dedicat acestuia o serie de autor. Romanul, publicat în Marea Britanie în urmă cu un an, este cartea pentru care Salman Rushdie s-a documentat cel mai mult - peste şapte ani. „Au fost ani şi ani de lectură de specialitate\", mărturisea Salman Rushdie într-un interviu. Nominalizat, anul trecut, la prestigiosul Man Booker Prize, romanul a fost primit de critici cu un entuziasm fără precedent. „Unul dintre cele mai bune romane scrise de Salman Rushdie pînă acum\", descria The Observer volumul. Avînd în centru figura misterioasă şi seducătoare a unei femei care este prinţesă, vrăjitoare şi sclavă în acelaşi timp, povestea îmbină epoci istorice şi spaţii culturale diametral opuse, purtînd cititorul din Florenţa lui Machiavelli şi a familiei De Medici în opulenta Indie a mogulilor din perioada de glorie marcată de domnia lui Akbar.

Salman Rushdie s-a născut la Bombay (Mumbai), în 1947. La vîrsta de 13 ani a plecat în Anglia, unde a studiat la prestigiosul King\'s College din Cambridge. După absolvire, s-a mutat la Karachi, în Pakistan. După o slujbă de scurtă durată în televiziune, el s-a întors în Marea Britanie şi a început să îşi construiască o carieră de scriitor profesionist. A debutat în 1975, cu „Grimus\" (Polirom, 1998), dar romanul care l-a impus în lumea literară a fost „Copiii din miez de noapte\" (1981, Polirom 2005, 2007 - distins cu premiul Booker, în 1981, şi Booker of Bookers, în 1993). Au urmat „Ruşinea\" (1983, Polirom 2001, 2008), „Versetele satanice\" (1988, Polirom 2007) - pentru care a fost condamnat la moarte, în Iran, de ayatollahul Khomeini, în 1989 -, „Harun şi Marea de Poveşti\" (1990, Polirom 2003, 2008), „Ultimul suspin al Maurului\" (1995, Polirom 2002), „Pămîntul de sub tălpile ei\" (1999, Polirom 2003, 2008), „Furie\" (2001), „Shalimar, clovnul\" (2005, Polirom 2006). Pe lîngă operele de ficţiune, la Polirom au mai apărut o culegere de eseuri, interviuri şi recenzii intitulată „Patrii imaginare\" (1992, Polirom 2008), volumul de povestiri „Orient, Occident\" (1994, Polirom 2005, 2009) şi o vastă antologie de texte eseistice şi memorialistice cu titlul „Dincolo de limite\" (2002, Polirom 2006). Lui Salman Rushdie i-a fost decernat, recent, titlul de Cavaler al Imperiului Britanic. Evenimentul a stîrnit reacţii violente din partea lumii islamice, reactualizînd resentimentele pricinuite de publicarea „Versetelor satanice\".

„Copiii în miez de noapte\", cel mai premiat roman al lui Salman Rushdie, este în curs de ecranizare. Scriitorul este implicat în scrierea scenariului şi, mai mult decît atît, va interpreta şi rolul unui personaj în acest film. Polirom a tradus în limba româna zece dintre romanele lui Salman Rushdie şi două volume de eseistică. Ultimul manuscris semnat Salman Rushdie, nepublicat încă în volum, „Luka and the Fire of Life\", se află în curs de traducere în cadrul colecţiei „Biblioteca Polirom\".