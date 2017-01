De când s-a constatat că scroafa este moartă în gojder, pedeliştii au deschis seria parastasurilor vesele. Ţara arde şi baba pedelistă se piaptănă, sorcovindu-se singură în oglindă. Când se tunde cu cărare, când îşi pune sandale scumpe în picioare... Elena Udrea se încalţă pe sortimente, în funcţie de forma de relief. Cu toace la câmpie şi cu talpă platfus la cules de vie. În timp ce ţara arde de disperare, pedeliştii au încins geamparaua laudei de sine. Grijulii cu propria lor soartă, au tras clopotele. Nu pentru Mitică, idolul răzvrătit al premierului Hopa. Se înţelege de la sine, mă refer la Hopa Mitică, se ştie, care face leafa mică. Parastasul vesel din PDL coincide cu debutul timpuriu al campaniei electorale, pedeliştii fiind grăbiţi să-şi facă freza în cioburile oglinjoarei fermecate. E ca la “Ziua recoltei”, doar că lipsesc tomatele de sezon. La loc de cinste, printre exponatele de toamnă, se află bârna pedelistă. În acordurile fanfarei CFR, pedeliştii mărşăluiesc triumfători. Se bucură precum proştii sub clar de lună. Oare de ce? Unii şi-au manifestat intenţia de a arunca, după modelul poliţiştilor, cascheta, peste gard, la Cotroceni. În timp ce ţara se scufundă, actorii pedelişti recită poezii patriotice la mâna a doua. Grija faţă de ciolan se manifestă prin astfel de reacţii spontane. În definitiv, trebuie să facă şi ei ceva ca să recupereze din terenul pierdut. În încercarea de a ieşi din corzi, se agaţă de paiul din ochiul adversarului, procedeu foarte cunoscut la noi. Când ţara stă cu lumânarea aprinsă la cap, aşteptând să se spovedească, pedeliştii o ţin langa în parastase vesele. Deocamdată, aşa sună campania lor electorală. Elena Udrea efectuează vizite de lucru pe toace. Cum am mai zis, în funcţie de formele de relief, îşi schimbă încălţările de lux. Rar aşa propagandă. Luptând pentru dreptate şi adevăr, doamna Udrea a pus gând rău evazioniştilor din turism. Cei care trag în piept ( la grătar) ţara, nu-i aşa?, vor face, în fine, cunoştinţă cu ţepele pedeliste. Dacă e să vorbim de ţepe, apoi, slavă Domnului, am luat destule de la PDL! Practic, o ducem din ţeapă în ţeapă! Campania electorală se desfăşoară sub formă de parastas vesel. Domnul Boc, de pildă, practică acelaşi repertoriu învechit. Mă refer, desigur, la cureaua lui cea lată. Ţara moare de foame şi pedeliştilor le arde de farse. Ca să-şi păstreze locurile obţinute în loja Puterii, sunt în stare de orice. Domnul Flutur a abandonat preocupările sale privind alfabetizarea corespunzătoare a oilor şi a trecut pe un post de simplu gestionar al partidului pe care îl reprezintă. În această postură, una mai mult decât comică, livrează funie şi săpun. Culmea, în casa spânzuratului, am adresa exactă, care poartă sigla PDL! Mă tem că alţii vor avea nevoie de noile “scule” aflate în gestiunea sa. În noua postură, aceea de om care livrează la domiciliu frânghie numa’ bună pentru spânzurat, domnul Flutur este mai puţin simpatic, dovadă că până şi oile sale şi-au luat câmpii. În loc să fie preocupaţi de soarta ţării, care arată ca vai de ea, miniştrii pedelişti participă la simularea campaniei electorale. Deocamdată, vor să testeze răbdarea alegătorilor şi capacitatea acestora de a înghite orice. Până acum, de ce să nu recunosc, le-a mers! De pe toacele sale înalte ca o tribună dedicată spiciurilor, Elena Udrea îşi înfinge mâinile în chica evazioniştilor din turism. Corupţia din acest domeniu a dat de dracu’. Aiurea.