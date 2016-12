Vlad Filat anunţă retragerea PLDM din coaliţia guvernamentală

Premierul Vlad Filat a anunţat, ieri, retragerea Partidului Liberal Democrat din R. Moldova (PLDM) din acordul Alianţei pentru Integrare Europeană (AIE). Vlad Filat a spus că îşi doreşte să înceapă negocierea unui nou acord AIE, care să excludă principiile oligarhice. PLDM va susţine în continuare politica de integrare europeană şi se declară împotriva alegerilor anticipate. Potrivit premierului, situaţia creată în ţară nu poate continua. ”Orice încercare de şantaj politic, orice încercare de a declanşa alegeri anticipate trebuie imediat oprite. Nu voi mai tolera ca instituţiile de stat să fie folosite în interesul cuiva”, a declarat liderul PLDM. Vlad Filat a remarcat că vrea ca AIE să existe, dar nu cu orice preţ. ”Nu voi mai accepta vreun compromis în ceea ce ţine de bunăstarea oamenilor. Mulţi consideră aceasta o bătălie politică. Aceasta nu este o bătălie între partide, ci o luptă pentru viitorul ţării. De partea cealaltă stau cei care luptă pentru propriul buzunar. Mă adresez colegilor din alianţă, dar şi celor din opoziţie, trebuie să oprim acest dezmăţ”, a spus premierul. Vlad Filat a afirmat că îşi asumă o parte din vină pentru situaţia creată. ”Prea mult am tolerat comportamentul unora, am făcut cedări. În timp ce noi guvernam, unii foloseau AIE ca pe un paravan pentru a-şi muşamaliza adevăratele porniri. Am crezut că unii se pot debarasa de apucăturile lor, dar m-am înşelat. Consiliul Alianţei vrea să decidă totul, reducând Parlamentul şi Guvernul la rolul de simpli executori”, a adăugat prim-ministrul.

În ultima perioadă au apărut tot mai des informaţii despre existenţa unor contradicţii între liberal-democratul Vlad Filat şi democratul Vlad Plahotniuc. Premierul insistă că ”Vlad Plahotniuc are porniri cultivate în perioada comuniştilor, recurge la şantaj politic şi îşi doreşte acapararea tuturor instituţiilor de stat”. Vlad Filat l-a acuzat pe Plahotniuc că ”şi-a cumpărat un loc în politică şi acum doreşte să cumpere o ţară întreagă”.

Trei miniştri din Guvernul de la Chişinău, condus de liberal-democratul Vlad Filat, sunt cercetaţi pentru corupţie. Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) a anunţat ieri că ministrul Sănătăţii, Andrei Usatâi, propus de PLDM şi ministrul Culturii, Boris Focşa, propus de PDM, condus de preşedintele Parlamentului, Marian Lupu, au fost citaţi pentru a fi audiaţi ca suspecţi pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu. În cazul lui Usatâi este vorba de instituirea ilegală a ipotecii asupra 546 de metri pătraţi din Spitalul Clinic Republican, iar în cazul lui Focşa, de vânzarea ilegală a edificiilor monumente istorice din centrul Chişinăului. Ambii miniştri riscă până la 10 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice. De asemenea, marţi, presa de la Chişinău a scris că şi în privinţa ministrului Finanţelor, Veaceslav Negruţă, propus de PLDM, a fost deschis un dosar penal tot pentru abuz în serviciu. Toţi trei miniştrii neagă acuzaţiile, iar liderii AIE se acuză reciproc pentru politizarea instituţiilor statului. Deschiderea celor trei dosare a fost anunţată în contextul unui scandal în AIE, iar premierul Filat a amânat şedinţa de ieri a Guvernului.