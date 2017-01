Vlad Filat include Bucureştiul între primele sale vizite oficiale în străinătate

Premierul desemnat al R. Moldova, Vlad Filat, a inclus Bucureştiul pe agenda primelor sale vizite oficiale în străinătate. El a precizat că prima sa vizită oficială în calitate de premier o va efectua la Bruxelles, la sfîrşitul lui septembrie, dînd asigurări că aceasta va fi foarte productivă. El a adăugat însă că agenda primelor întîlniri oficiale va include şi vizite la Paris, Berlin, Bucureşti şi Kiev. Filat a mai declarat, de asemenea, că noul Guvern va semna în curînd Convenţia privind micul trafic la frontieră cu Bucureştiul, prin intermediul căreia cetăţenii moldoveni ce locuiesc la o distanţă de pînă la 50 de kilometri de graniţa cu România vor putea circula fără vize în această ţară. De asemenea, va fi semnat şi Tratatul politic de bază dintre România şi R. Moldova, fapt care va elimina, potrivit lui Filat, toate speculaţiile referitoare la relaţiile dintre cele două ţări.

Mihai Ghimpu vrea o nouă comisie pentru anchetarea violenţelor de la Chişinău din aprilie

Preşedintele interimar al R. Moldova, Mihai Ghimpu, a declarat că noua conducere vrea să finalizeze investigarea cauzelor izbucnirii protestelor violente de la 7 aprilie din Chişinău, cerînd divolzarea comisiei de anchetă constituite de Vladimir Voronin. “Trebuie să constituim o nouă comisie cu participarea experţilor din cadrul UE şi al Consiliului Europei, care au declarat că sînt dispuşi să participe la investigarea acestor evenimente”, a precizat Ghimpu. Potrivit preşedintelui interimar, “investigarea trebuie dusă la bun sfîrşit, pentru ca societatea să nu rămînă dezbinată, ci să afle adevărul despre ceea ce s-a întîmplat”.

Premierul Vlad Filat a declarat că “toate evenimentele care au avut loc la 7 aprilie şi în perioada imediat următoare trebuie să fie evaluate adecvat. Nu miniştrii şi premierul trebuiau să-şi dea demisia pînă la formarea noului Guvern, ci directorul Serviciului de Informaţii si Securitate şi procurorul general. În curînd, ei vor fi înlocuiţi. Ştim că în aceste instituţii se întreprind măsuri pentru a şterge urmele infracţiunilor din aprilie. Însă, toţi cei care au comis infracţiuni, care au dat ordine, toate persoanele vinovate trebuie să fie pedepsite conform legii”.

La 6 aprilie au fost organizate manifestaţii la Chişinău, din cauza presupusei fraudări de către Partidul Comuniştilor a alegerilor parlamentare. Acţiunile de protest au degenerat la 7 aprilie în violenţe, fiind devastat sediul preşedinţiei şi al Parlamentului. Autorităţile de la Chişinău i-au acuzat pe liderii opoziţiei de organizarea protestelor, sute de tineri fiind arestaţi ilegal în timpul protestelor şi bătuţi la secţiile de poliţie. Comisia pentru investigarea evenimentelor a desfăşurat o singură şedinţă, întrerupîndu-şi ulterior activitatea, odată cu organizarea unui nou scrutin parlamentar la 29 iulie.

Vladimir Voronin va face închisoare pentru infracţiunile din ultimii opt ani

Premierul Vlad Filat susţine că responsabilii fostului regim comunist încearcă să mute în străinătate bunuri aparţinînd statului, avertizînd că fostul preşedinte Vladimir Voronin va face închisoare, dacă va fi găsit vinovat de infracţiuni. ”Vă dau cîteva exemple foarte simple: ceea ce se întîmplă cu rezervele materiale, ceea ce se întîmplă la SA Moldtelecom, ce se întîmplă la Căile Ferate. Calea Ferată este o întreprindere de stat, dar care aparţine lui Oleg Voronin, fiul fostului preşedinte. Noi am anticipat anumite lucruri. Au fost locomotive pregătite să fie trecute în Transnistria. Mie chiar îmi pare rău pentru foarte mulţi funcţionari. Imediat după alegeri, am transmis un mesaj în care am îndemnat toţi funcţionarii publici să-şi facă meseria aşa cum prevede legea, să nu asculte indicaţiile ilegale, pentru că pînă la urmă ei vor răspunde”, explică Vlad Filat. Pentru a-i exonera de răspundere pe unii foşti demnitari, cum ar fi fostul premier Zinaida Greceanîi şi fostul prim-vicepremier Igor Dodon, Vladimir Voronin a semnat decrete prin care a acceptat demisia acestora şi l-a numit în funcţia de premier interimar pe ministrul Justiţiei, Vitalie Pîrlog. Potrivit lui Vlad Filat, Igor Dodon profită de funcţia provizorie pe care o deţine şi numeşte în calitate de şefi ai penitenciarelor persoane servile liderului comunist Voronin.

Vlad Filat a dat asigurări că toţi cei care au încălcat legea în ultimii opt ani, inclusiv Vladimir Voronin, vor face puşcărie. ”Cel mai mare criminal a fost Voronin. Criminalii vor sta la puşcărie. Şi lucrul acesta îl spun foarte asumat. Atîta timp cît voi fi prim-ministru, o spun foarte răspicat: criminalii vor sta la puşcărie. Va fi un proces echitabil”, insistă premierul desemnat. Filat a făcut această declaraţie în contextul în care Vladimir Voronin declara recent că odată cu schimbarea guvernării a crescut nivelul infracţionalităţii, iar grupările de crimă organizată manifestă din nou interes faţă de R. Moldova.

Rusia ar putea coopera cu UE şi FMI pentru a ajuta R. Moldova să iasă din criza economică

Rusia ar putea coopera cu Fondul Monetar Internaţional, cu Uniunea Europeană şi cu alte organizaţii internaţionale pentru a ajuta R. Moldova să depăşească criza economică, anunţă un oficial din cadrul Băncii Mondiale. Melanie Marlett, director în cadrul Băncii Mondiale responsabil de R. Moldova, afirmă că a avut discuţii pozitive cu oficialii ruşi, săptămîna trecută. Rusia a promis R. Moldova un împrumut de 500 de milioane de dolari în luna iunie, în contextul crizei economice care afectează această ţară. R. Moldova a fost afectată grav de recesiune, economia ţării urmînd să scadă cu 10% în cursul acestui an.

Şi SUA acordă R. Moldova un ajutor financiar în valoare de 1,5 milioane de dolari pentru finanţarea acţiunilor de combatere a corupţiei, traficului de persoane şi crimei organizate. Acordul a fost semnat marţi, de preşedintele interimar al ţării, Mihai Ghimpu şi ambasadorul SUA la Chişinău, Asif J.Chaudhry, acesta fiind un amendament la scrisoarea de acord cu privire la controlul drogurilor şi aplicarea normelor de drept